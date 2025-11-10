Они получили другое оформление.

Компания MaxSun выпустила обновлённые версии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti в линейке iCraft Aija (кит. 瑷珈), сообщает VideoCardz. От предыдущих новые модели можно отличить по наличию приставки Plus в наименовании и по внешнему виду — он заметно изменился. Полные наименования новинок: GeForce RTX 5080 iCraft OC16G Plus S0 и GeForce RTX 5070 Ti iCraft OC16G Plus S0.

GeForce RTX 5080 iCraft OC16G 瑷珈 Plus S0. Источник изображения: MaxSun

В числе явных отличий новых версий видеокарт Plus:

Полоса ARGB подсветки на боковой части кожуха системы охлаждения практически во всю длину видеокарты.

Новое оформление задней панели. Изменился как основной рисунок с главной героиней серии, так и её небольшое изображение в стиле «чиби», которое располагается на островке в центре вентиляционного выреза.

Новое покрытие деталей «звёздный свет». Предполагается, что задняя панель, кожух системы охлаждения и прочие детали отличаются новой блестящей текстурой.

Новый кронштейн с видеовыходами.

GeForce RTX 5080 iCraft OC16G 瑷珈 Plus S0. Источник изображения: MaxSun

Новые версии видеокарт выглядят более эффектно и наверняка будут востребованы для сборок со светлым дизайном и корпусами со стеклянными прозрачными панелями.

В VideoCardz не сообщают о каких-либо изменениях в спецификациях. Обе видеокарты по-прежнему оснащаются крупными системами охлаждения с тремя вентиляторами диаметром 100 мм, а также 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. В RTX 5080 используются чипы GDDR7 со скоростью 30 Гбит/с (1875 МГц), а в RTX 5070 Ti — чипы со скоростью 28 Гбит/с (1750 МГц). В графических процессорах видеокарт задействованы 10752 и 8960 CUDA ядра, их рабочие частоты в режиме ускорения (Boost) достигают 2700 и 2482 МГц соответственно. Для вывода изображения видеокарты оснащены четырьмя видеовыходами: тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b.

GeForce RTX 5080 iCraft OC16G 瑷珈 Plus S0. Источник изображения: MaxSun

Потребляемая мощность рассматриваемой модели RTX 5080 составляет 360 Вт. Энергопотребление RTX 5070 Ti — 300 Вт. Обе видеокарты оснащены одним 16-контактным разъёмом дополнительного питания 12V-2x6.