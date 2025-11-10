Видеокарта появилась в каталоге австралийского интернет-магазина.

Видеокарта Intel Arc Pro B60 Passive 24GB от компании ASRock появилась в австралийском интернет-магазине Scorptec, сообщает VideoCardz. Модель отличается пассивной системой охлаждения, занимающей один слот расширения PCIe.

Источник изображения: ASRock

Первое поступление в магазин ожидается к концу ноября. Похоже, видеокарты будут доступны в розничной продаже, несмотря на то, что сайт ASRock говорит об обратном: «Данная модель предназначена только для корпоративных клиентов и не подлежит розничной продаже». В пересчёте на доллары США по курсу на момент написания предварительная цена составляет около 582 $ с учётом 10-процентного австралийского налога GST.

В каталоге интернет-магазина также присутствуют несколько других моделей Intel Arc Pro B60. Это ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB с активной двухслотовой системой воздушного охлаждения, в конструкции которой используется центробежный вентилятор, а также MaxSun Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo. Последняя является сдвоенной версией Arc Pro B60 — две видеокарты располагаются на одной печатной плате и используют по 8 линий PCIe, подключаясь к одному слоту PCIe 5.0 x16. В пересчёте на доллары США цены этих видеокарт 679 $ и 1683 $ соответственно.

Источник изображения: ASRock

Несмотря на компактную пассивную систему охлаждения, на сайте ASRock не говорится о каких-либо ограничениях Intel Arc Pro B60 Passive 24GB. Для этой модели указана та же тактовая частота графического процессора, что и для других — 2400 МГц. Конфигурация и скорость работы памяти тоже не отличаются. Видеокарта оснащена 24 ГБ GDDR6, которые сообщаются с графическим процессором с помощью 192-битной шины. Используются чипы памяти со скоростью 19 Гбит/с. Для вывода изображения на видеокарте присутствуют четыре видеовыхода DisplayPort 2.1a.

Профессиональные видеокарты Intel начинают появляться в розничной продаже с задержкой в несколько месяцев, отмечают в VideoCardz. Это отличные новости как для профессионалов, так и для энтузиастов, которые могут рассматривать видеокарты Intel для создания рабочих станций начального и среднего уровня. Видеокарты должны подойти как для создания контента, так и для работы с искусственным интеллектом.