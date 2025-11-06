По возможностям оно уступает MSI Center.

Компания MSI представила приложение под названием Portal X для управления RGB-подсветкой. На момент написания приложение поддерживает материнские платы с чипсетами AMD и Intel серий 800 и видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50 — только фирменные модели MSI. Также поддерживаются модули оперативной памяти с ARGB подсветкой без привязки к определённому бренду.

Источник изображения: MSI

Приложение загружается и обновляется через Microsoft Store. Заявлена поддержка браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Подробностей о работе приложения нет. По предположениям специалистов, MSI Portal X — это локальное веб-приложение и вспомогательные компоненты для связи с оборудованием.

По набору возможностей MSI Portal X уступает другому фирменному приложению — MSI Center (тоже доступно в Microsoft Store). Кроме цвета и яркости подсветки в Portal X можно настроить базовые эффекты и включить синхронизацию подсветки разных устройств. Интеграция с другим программным обеспечением не предусмотрена. Напротив, в MSI Center есть возможность связать подсветку с такими программами, как Ambient Link и Voicemod. К тому же, MSI Center совместим с более широкой номенклатурой оборудования.

Подчёркивается, что MSI Portal X не поддерживает управление скоростью вентиляторов, не позволяет настраивать дисплеи. В VideoCardz назвали приложение «сыроватым», его установщик «устаревшим» и не увидели особой пользы от приложения на текущем этапе. От MSI Center авторы ресурса тоже не в восторге.