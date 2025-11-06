Сайт Конференция
Moleculo
AMD Ryzen 5 7500X3D получил тактовые частоты на 100 МГц ниже модели Ryzen 5 7600X3D
Процессор Ryzen 5 7500X3D протестировали в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появился отчёт, подтверждающий подготовку 6-ядерного 12-поточного процессора AMD Ryzen 5 7500X3D с ядрами Zen 4, сообщает VideoCardz. Недавно новая 3D V-Cache модель для платформы AM5 была замечена на сайте одного из зарубежных интернет-магазинов без информации о характеристиках. Согласно отчёту, 7500X3D будет отличаться от 7600X3D лишь немного меньшими тактовыми частотами.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

Базовая тактовая частота ядер 7500X3D составляет 4,0 ГГц. Частота может повышаться до 4,5 ГГц под нагрузкой. Старшая модель 7600X3D лишь на 100 МГц быстрее, что вряд ли является существенным преимуществом в большинстве случаев. В остальном процессоры должны быть идентичны: шесть ядер, тепловая расчётная мощность (Thermal Design Power, TDP) 65 Вт, общий объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня 102 МБ.

Источник изображения: Geekbench

По слухам, 7500X3D не единственная будущая новинка с 3D V-Cache для платформы AM5. В AMD якобы готовят процессор 9600X3D с ядрами Zen 5, а также несколько моделей более высокого класса: Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 9 9950X3D2. Ожидается, что 9850X3D — это разогнанная версия хорошо известного и популярного 9800X3D. В свою очередь, 9950X3D2 может стать первым процессором потребительского сегмента от AMD, в котором оба чиплета с процессорными ядрами (Core Complex Die, CCD) оснастят 3D V-Cache.

Официально ни одна из перечисленных моделей не была анонсирована, но 9600X3D успел засветиться на сайте AMD, что повышает вероятность его выпуска в обозримом будущем. Считается, что все или большинство новинок представят на выставке CES 2026, которая запланирована на начало января 2026 года. В то же самое время Intel может представить для настольных ПК с сокетом LGA 1851 обновлённую линейку процессоров Arrow Lake Refresh. Другими новинками Intel являются процессоры Panther Lake для ноутбуков, мини ПК, игровых КПК и прочих подобных устройств. Накануне инсайдер перечислил 14 моделей процессоров Panther Lake.

#amd #процессоры #3d v-cache #ryzen 9000x3d #ryzen 7000x3d
Источник: videocardz.com
