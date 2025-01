Покажут новые игры, будут доступны субтитры на 13 языках.

Компания Capcom анонсировала трансляции Capcom Spotlight и Monster Hunter Wilds Showcase, они запланированы на 4 февраля 2025 года, сообщает Insider Gaming.

Источник изображения: Capcom

Первое мероприятие, Capcom Spotlight, обещает быть коротким, но насыщенным. Оно продлится всего около 20 минут, но за это время зрители узнают много нового о трёх предстоящих играх:

- Onimusha: Way of the Sword

- Capcom Fighting Collection 2

- Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Следующее событие, Monster Hunter Wilds Showcase, будет целиком посвящено новой игре серии Monster Hunter под названием Monster Hunter Wilds. Ведущий шоу — продюсер и гейм-дизайнер Рёдзо Цудзимото (Ryozo Tsujimoto), который раскроет все важные детали проекта. Эта презентация займёт чуть меньше времени — около 15 минут.

«Снова и снова мы предоставляем вам информацию обо всем, что выходит от Capcom! Сначала вы узнаете о грядущих играх из Capcom Spotlight, а затем получите всю самую свежую информацию из Monster Hunter Wilds Showcase! На обоих мероприятиях будут доступны субтитры на 13 языках!», — говорится в анонсе.

Помимо анонсов трансляций, Capcom также поделилась информацией о бета-тестировании Monster Hunter Wilds. Закрытое тестирование запланировано на февраль 2025 года и пройдёт в два этапа: с 6 по 9 февраля и с 13 по 16 февраля. Полноценный релиз игры ожидается 28 февраля 2025 года на платформах Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series S|X и ПК.