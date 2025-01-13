Microsoft сотрудничает с крупными разработчиками графических процессоров, чтобы оптимизировать новые возможности для широкого спектра архитектур.

Microsoft работает над внедрением в графический API DirectX поддержки нейронного рендеринга, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на недавнюю публикацию в официальном блоге компании для разработчиков. Грядущее обновление DirectX содержит оптимизации матрично-векторных операций для повышения производительности в рабочих нагрузках, связанных с искусственным интеллектом (ИИ): обучение, настройка (fine-tuning), логические выводы и др. Ключевое обновление: поддержка «кооперативных векторов» (Cooperative Vector).

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Microsoft сотрудничает с крупными разработчиками графических процессоров, включая AMD, Intel, NVIDIA и Qualcomm, чтобы оптимизировать новые возможности для широкого спектра архитектур. Так, на видеокартах NVIDIA будут использоваться возможности тензорных ядер и нейронные шейдеры.

Ранее NVIDIA представила набор технологий нейронного рендеринга NVIDIA RTX Kit, в который вошло множество приложений. В их числе RTX Neural Texture Compression, RTX Neural Materials и RTX Neural Radiance Cache для сжатия текстур, оптимизации шейдеров, связанных с материалами, повышения качества непрямого освещения и производительности процесса поиска отражений. Очевидно, эти технологии предназначены для видеокарт NVIDIA, Microsoft же работает над унифицированной реализацией, которая будет совместима с графическими решениями различных компаний и позволит выполнять задачи, связанные с ИИ, на разных этапах выполнения шейдера.

Под нейронным рендерингом подразумевается использование моделей машинного обучения для улучшения визуальной составляющей и повышения производительности. В частности, специалисты относят к нейронному рендерингу методы масштабирования изображения в реальном времени с помощью искусственного интеллекта. Ожидается, что в перспективе нейронный рендеринг будет использоваться для улучшения в реальном времени геометрии, текстур, лиц персонажей и других целей, снижая вычислительную нагрузку на традиционные конвейеры рендеринга.

Неизвестно, когда обновление выпустят, и, тем более, неизвестно, когда данные технологии найдёт массовое применение среди разработчиков игр и приложений.