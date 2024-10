Добавлена поддержка новых игр, включая Throne and Liberty, новые настройки и возможности.

NVIDIA обновила графические драйвера, бета-версию приложения NVIDIA App и сообщила о новых играх с поддержкой своих фирменных технологий.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

Начиная с драйвера, представлен GeForce Game Ready версии 565.90. В частности, в этом выпуске добавлена поддержка многопользовательской ролевой онлайн-игры Throne and Liberty от NCSoft. На сегодня запланирован глобальный запуск серверов игры от Amazon, для России они официально недоступны. Throne and Liberty поддерживает технологии DLSS 3 и Reflex, первая в среднем обеспечит 2,6-кратный прирост производительности на настольных ПК при игре в 4K разрешении на максимальных настройках графики, сообщает NVIDIA. Владельцам игровых ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 40 в среднем обещают прирост в 1,9 раза.

Источник изображения: NVIDIA

Также в драйвере реализована поддержка: кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination, ранний доступ к которому откроется 11 октября с поддержкой DLSS 3, боевика MechWarrior 5: Clans с поддержкой DLSS 3 и Reflex — релиз 17 октября. В программном обеспечении NVIDIA GeForce Experience и NVIDIA App появились профили с оптимальными настройками для EA SPORTS FC 25, Frostpunk 2 и God of War Ragnarök.

В новом драйвере исправили проблемы с мерцанием текстур в Final Fantasy XV при включении определённых настроек, устранили причины вылетов в Dying Light 2 Stay Human и появления артефактов в трансляциях с помощью Steamlink после включения глобальной настройки MSAA. Также исправили баг с мерцанием подсветки монитора при снижении частоты кадров ниже 60 FPS.

Что касается NVIDIA App, приложение всё ещё находится на стадии бета тестирования и постепенно обрастает новыми возможностями, приближаясь к релизу. Новое обновление добавило элементы для настройки G-SYNC, возможность откатиться на предыдущую версию установленного драйвера, возможность включать фильтры RTX HDR на конфигурациях с несколькими мониторами (только на новом драйвере 565.xx и будущих), расширены возможности настройки оверлея, внесены другие различные изменения, повышающие удобство приложения.

Источник изображения: NVIDIA

Кроме перечисленных выше Game Ready игр, NVIDIA отдельно напоминает о хоррорах This Axis Unseen и Until Dawn, как об играх с поддержкой своих фирменных технологий. This Axis Unseen станет доступен 22 октября, но демоверсию можно будет оценить уже сегодня, игра поддерживает DLSS 3 и Reflex. Ремейк хоррора Until Dawn с поддержкой трассировки лучей и DLSS 3 выходит 4 октября.