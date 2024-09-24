Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
NVIDIA перечислила новинки с DLSS: Witchfire, GreedFall II, Echo Point Nova и другие наименования
Спустя пять лет состоится полноценный релиз градостроительного симулятора Satisfactory с DLSS и DLAA.

NVIDIA перечислила очередные игровые новинки с поддержкой фирменных технологий масштабирования разрешения, генерации кадров, снижения задержки и других. Список открывает ролевая игра GreedFall II: The Dying World, ранний доступ к которой открылся в Steam, сейчас проект поддерживает масштабирование изображения с помощью DLSS. Далее упоминаются две игры с поддержкой DLSS 3 и генерации кадров, это интерактивный ужастик The Casting of Frank Stone, а также Witchfire — шутер в стиле мрачного фэнтези с элементами RPG. Для повышения отзывчивости в Witchfire также присутствует поддержка технологии Reflex.

Источник изображения: NVIDIA

Далее по списку шутер Echo Point Nova от разработчиков Severed Steel, в который можно играть как в одиночном, так и кооперативном режиме. Игра поддерживает масштабирование изображения DLSS и трассировку лучей для теней и отражений. Наконец, спустя пять лет состоится полноценный релиз градостроительного симулятора Satisfactory, игра получила поддержку масштабирования разрешения DLSS и интеллектуального сглаживания DLAA в прошлом году с переходом на игровой движок Unreal Engine 5.

В заключении NVIDIA напоминает о доступности DLSS 3 и Reflex в Call of Duty: Modern Warfare III, где стартовал шестой сезон, а также Call of Duty: Warzone. Масштабирование DLSS доступно в Mortal Kombat 1, которая получила дополнение Khaos Reigns.

#nvidia #игры
Источник: nvidia.com
+
Написать комментарий (0)
Путин поручил финансово поддержать российских разработчиков видеоигр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
6
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
8
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
2
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
+
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
2
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
4
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
2
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Apollo готова вложить в Intel около $5 млрд
+

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
14
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
2
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
16
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
4
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
3

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
18:41
Сколько на планете лишних людей. А они дышат, жрут и срут, гадят пластиком плюс электричество тратят
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
Crashtest
18:39
И как обычно, для рынка Китая UFS 3.1, LPDDR5, а для глобальной версии LPDDR4X и UFS 2.2.
Утечка спецификаций Redmi Note 14 Pro
Александр Сечков
18:38
Непозволительная роскошь это содержать столько бесполезных нахлебников!
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Тёма Белинский
18:37
Бред
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Алексей Кузнецов
18:32
Интересно кто хуже - Мединский или хуженетович?
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Listoman
18:28
А кому-то в голову приходила мысль их отключать?)
Intel Core Ultra 5 245K на 4% обошёл 14600K в многопотоке Cinebench R23
Eisbrecher
18:22
Е-ядра у процессоров Интел - очень интересная штука, похожая на драйвера у АМД. Как драйвера АМД мешают пользователям видеокарт нвидиа, так и е-ядра процессоров интел мешают пользователям процессоров ...
Intel Core Ultra 5 245K на 4% обошёл 14600K в многопотоке Cinebench R23
SkyMaXX
18:20
Ну так смотри тогда на дерьмо в 16К разрешении и хвастайся.
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
Михаил Невский
18:20
а я учился в 90е и нулевые. Не было 4 класса мы его перепрыгнули. Итого по факту было 10 лет, хотя заканчивал 11 классов Но тут посыл просто государству не хватает рабочих и поэтому такое говорит
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Михаил Невский
18:18
дибил пусть себя спресует. Другой момент вынести в школьную программу часть матанализа ну это так мечты. Государство орентированное назад, в 19 век просто не выживет. Во многих странах вообще 12 лет у...
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем