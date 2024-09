Спустя пять лет состоится полноценный релиз градостроительного симулятора Satisfactory с DLSS и DLAA.

NVIDIA перечислила очередные игровые новинки с поддержкой фирменных технологий масштабирования разрешения, генерации кадров, снижения задержки и других. Список открывает ролевая игра GreedFall II: The Dying World, ранний доступ к которой открылся в Steam, сейчас проект поддерживает масштабирование изображения с помощью DLSS. Далее упоминаются две игры с поддержкой DLSS 3 и генерации кадров, это интерактивный ужастик The Casting of Frank Stone, а также Witchfire — шутер в стиле мрачного фэнтези с элементами RPG. Для повышения отзывчивости в Witchfire также присутствует поддержка технологии Reflex.

Далее по списку шутер Echo Point Nova от разработчиков Severed Steel, в который можно играть как в одиночном, так и кооперативном режиме. Игра поддерживает масштабирование изображения DLSS и трассировку лучей для теней и отражений. Наконец, спустя пять лет состоится полноценный релиз градостроительного симулятора Satisfactory, игра получила поддержку масштабирования разрешения DLSS и интеллектуального сглаживания DLAA в прошлом году с переходом на игровой движок Unreal Engine 5.

В заключении NVIDIA напоминает о доступности DLSS 3 и Reflex в Call of Duty: Modern Warfare III, где стартовал шестой сезон, а также Call of Duty: Warzone. Масштабирование DLSS доступно в Mortal Kombat 1, которая получила дополнение Khaos Reigns.