Попутно повысив производительность графики Arc в Chivalry 2 и паре оригинальных Crysis-ов.

Intel выпустила WHQL графический драйвер 31.0.101.5590 с поддержкой Game On для Destiny 2: The Final Shape («Финальная форма») и Elden Ring Shadow of the Erdtree. Также инженеры компании повысили производительность дискретных и интегрированных графических решений Arc в нескольких играх. И дискретная и интегрированная графика стали до 16% быстрее в Chivalry 2 (DX11), также на дискретной графике ожидается прирост до 10% в Crysis (DX10) образца 2007 года, а на интегрированной — до 6% в Crysis 2 (DX11) 2011 года. Данные актуальны для разрешения 1080p, настройки графики различаются: от средних до экстремальных.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В новом драйвере исправлены ошибки в No Rest for the Wicked (DX11), приводящие к вылетам игры. В числе известных проблем с играми: вылеты и мерцания в No Man’s Sky (VK), Enshrouded и Doom Eternal — во всех случаях проблемы наблюдаются при использовании графического API Vulkan на дискретной графике. В случае с интегрированной Arc возможны проблемы в Uncharted: Legacy of Thieves Collection (DX12), а на графике процессоров Core от 12-го до 14-го поколения возможны проблемы в Dragon Quest X Online (DX9). Подробнее с изменениями можно ознакомиться в примечаниях к выпуску (PDF).