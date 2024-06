Доступна новая версия NVIDIA App, новые профили оптимальных игровых настроек для Abiotic Factor, Senua's Saga: Hellblade II и XDefiant, а также много чего ещё.

NVIDIA представила графический драйвер GeForce Game Ready 555.99 с оптимизациями для трёх новых игр: социальной MMO песочницы Pax Dei, ужастика Still Wakes The Deep и ролевого боевика Elden Ring Shadow of the Erdtree. Два первых проекта станут доступны 18 июня и с первого дня предложат поддержку DLSS 3 с генерацией кадров, кроме этого, в Pax Dei будет доступна технология снижения задержки Reflex, а в Still Wakes The Deep сглаживание на основе искусственного интеллекта DLAA. Что касается Shadow of the Erdtree, крупное обновление для Elden Ring станет доступно 21 июня.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

реклама

Вместе с выходом нового драйвера становится доступна и новая версия приложения NVIDIA App с поддержкой записи видео в формате AV1, а также «тюнингом» параметров работы видеокарты, который напоминает сканер разгона во всем известном MSI Afterburner и других подобных утилитах. Кроме того, в драйвер добавлена поддержка 8 новых игровых мониторов, совместимых с G-SYNC, и трёх новых профилей оптимальных игровых настроек для Abiotic Factor, Senua's Saga: Hellblade II и XDefiant.

Поддержка новых мониторов, совместимых с G-SYNC:

ASUS PG39WCDM

ASUS VG279QL3A

ASUS VG249QL3A

Lenovo R27i-30

Lenovo R27q-30

LG 27GS850

LG 2024 4K C4 series

Philips 24M2N3200

В будущих обновлениях NVIDIA App планируют добавить оставшиеся параметры из панели управления, а также новые возможности, включая настройки DLSS. В компании также работают над поддержкой RTX HDR на нескольких мониторах.

В новом выпуске исправили следующие ошибки: мерцание экрана и/или появление чёрного экрана при включении опции Instant Replay; неработоспособный счётчик FPS в оверлее; недоступность CUDA 12.5 в совместимых Docker образах; артефакты в Microsoft Teams и Outlook при включении сглаживания MFAA; недоступность G-SYNC на совместимых дисплеях LG OLED48C4 и LG 32GS95UE.