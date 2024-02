В Epic считают, что участившиеся сообщения о сбоях связаны с переразгоном флагманских процессоров Intel.

Похоже, в последнее время владельцы высокопроизводительных процессоров Intel стали чаще сталкиваться со сбоями в играх Unreal Engine. Виноват не движок, если верить RAD, подразделению Epic Games, которое разрабатывает видеокодек Bink и технологию сжатия данных Oodle, передаёт PCGamer. Специалисты указывают на новейшие флагманские процессоры Intel, особенно модели Core i9, из которых уже на заводе выжимаются «все соки», а некоторые владельцы идут дальше, разгоняя их до ещё более высоких частот и при этом должным образом не проверяя стабильность.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

«RAD стало известно о проблеме, которая может привести к сбоям распаковки данных Oodle или сбоям в играх, созданных с помощью Unreal. Мы считаем, что это аппаратная проблема, которая затрагивает в первую очередь процессоры Intel 13900K и 14900K, реже 13700, 14700 и другие родственные процессоры. Лишь небольшая часть этих процессоров будет демонстрировать такое поведение. Похоже, проблема вызвана сочетанием настроек BIOS, высокой тактовой частотой и энергопотреблением этих процессоров, что приводит к нестабильности системы и непредсказуемому поведению при большой нагрузке…», — сообщается на сайте подразделения.

Компиляция шейдеров в играх Unreal Engine и декомпрессия видео могут подвергать процессор внезапной, а иногда и продолжительной нагрузке. В таких сценариях ошибки из-за разгона быстро всплывают на поверхность. Если при распаковке данных не выполняется проверка целостности или происходят ошибки при декодировании — возникает сбой. Часто это ошибки следующего содержания: DecompressShader(): Could not decompress shader или out of video memory . Хотя последняя и указывает на видеокарту, вызвана нестабильностью процессора. Системы, на которых были выявлены подобные ошибки, также были нестабильны в RealBench, CineBench, Prime95, Handbrake, Visual Studio и других приложениях.

В RAD отмечают, что не обладают достаточным объёмом диагностических данных для выявления точной причины проблемы и поиска наилучшего варианта её решения, но рекомендуют обратить внимание на настройки BIOS, которые выводят процессор за пределы безопасного рабочего диапазона, а также настройки в программном обеспечении, которое предназначено для управления параметрами BIOS и разгона процессоров, например, Intel XTU.

Рекомендуется вернуть рабочим параметрам процессора значения по умолчанию, в частности, установить стандартные ограничения кратковременной и длительной мощности, отключить авторазгон, установить параметр регулирования напряжения SVID в значение Intel's Fail Safe, снизить пиковую частоту процессора, например, изменив множитель с 54 до 53 или 52. В объявлении на сайте также приводятся дополнительные рекомендации от RAD и Intel для материнских плат ASUS, GIGABYTE и MSI.

