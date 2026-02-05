Компания планировала представить точные даты и цены на устройства к февралю 2026 года после их анонса в ноябре 2025 года. Однако за последние месяцы ситуация с нехваткой оперативной памяти и накопителей стала ещё более сложной, а их стоимость продолжает расти.

Компания Valve официально сообщила, что в связи с дефицитом компонентов памяти и накопителей вынуждена отложить публикацию точной даты выпуска и конечной стоимости игровых устройств линейки Steam, включая саму Steam Machine, контроллер Steam Controller и автономный шлем виртуальной реальности Steam Frame. Ранее компания обещала представить подробности ещё осенью прошлого года, однако ситуация на рынке микросхем существенно усложнила планы производителя.

Может быть интересно

Изначально планировалось выпустить устройства в первой половине текущего года, но теперь сроки будут скорректированы в зависимости от ситуации с доступностью комплектующих. Valve подчеркнула важность честного информирования пользователей и отметила, что не готова давать точные цифры раньше, чем рынок стабилизируется.

По мнению многих экспертов индустрии, цена Steam Machine является ключевым аспектом её успеха среди потенциальных покупателей. Изначально предполагалось, что аппаратная начинка модели обеспечит соотношение производительности и стоимости, аналогичное высококлассному игровому компьютеру, а не традиционным консолям. Ориентировочная оценка ноября 2025 года говорила о диапазоне примерно от 500 до 600 долларов за конфигурацию с объемом памяти 512 Гб, однако ввиду резкого роста цен на комплектующие этот показатель мог значительно увеличиться.

Потенциальным покупателям остается только ждать дальнейших новостей от Valve о доступности и ценах на новые продукты из серии Steam. Компания пообещала регулярно информировать о статусе проекта, учитывая изменения на рынке электроники.