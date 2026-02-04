Ожидается, что цены на флэш-память NAND вырастут более чем на 40%, в то время как стоимость недорогих SSD для ПК объёмом 128 ГБ уже увеличилась на 50%. При этом запасы жёстких дисков на 2026 год уже распроданы.

Согласно свежему отчету аналитической фирмы Counterpoint, сокращение производственных мощностей среди крупных производителей потребительской памяти и закрытие дочернего предприятия Micron — бренда Crucial — приведут к значительному росту цен на память типа NAND. Ожидается, что стоимость флеш-накопителей вырастет более чем на 40% уже в текущем квартале.

Особенно заметно подорожают дешевые твердотельные накопители (SSD) объемом 128 ГБ: цена на них увеличилась почти наполовину всего за несколько месяцев, и аналитики считают, что данная тенденция продолжится минимум до середины текущего года.

Значительный рост производства возможен лишь во второй половине года благодаря расширению мощностей на заводе Fab 2, принадлежащем совместному предприятию Kioxia-SanDisk.

Однако данная ситуация складывается благоприятно для крупных игроков отрасли. Компания Western Digital продемонстрировала впечатляющий рост чистой прибыли на 209% за второй финансовый квартал, завершившийся 2 января 2026 года. Предложение традиционных жестких дисков (HDD) оказалось крайне востребованным, запасы были проданы практически сразу же после выхода на рынок, а спрос настолько высок, что некоторые покупатели уже интересуются объемами поставки вплоть до конца десятилетия.

Аналогично развивается ситуация у конкурирующей компании Seagate. Все доступные жесткие диски для ближайшего периода также оказались распроданными в первом квартале 2026 года, а новый цикл заказов начнется уже на первое полугодие следующего года.