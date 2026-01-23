ASUS официально высказалась о проблеме с частыми поломками процессоров Ryzen 7 9800X3D на материнских платах компании

В последнее время в интернете появилось много сообщений о проблемах с процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D, которые пользователи используют в паре с материнскими платами ASUS серий B850 и X870E. После того как компания ASUS получила многочисленные жалобы от владельцев, она решила открыто признать наличие проблем и немедленно начала внутреннее расследование. В данном расследовании принимают участие инженеры обеих компаний: ASUS и AMD.

Производитель настоятельно рекомендует пользователям материнских плат ASUS AMD 800-й серии незамедлительно обновить версию прошивки BIOS до последней доступной. Для этого можно использовать утилиты ASUS EZ Flash или специальный режим обновления BIOS Flashback. Это поможет снизить риск возникновения подобных проблем в будущем.

Тем, у кого возникли проблемы с процессором Ryzen 7 9800X3D, рекомендуется обратиться в техническую поддержку ASUS. Компания заявляет, что с большим вниманием относится к этой ситуации и готова оперативно помочь каждому клиенту, который столкнулся с данной проблемой.