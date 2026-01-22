Серия ZOTAC ZBOX MAGNUS EAMAX позиционируется как производительное и мобильное устройство в одном корпусе

Компания ZOTAC анонсировала выход серии компактных персональных компьютеров MAGNUS EAMAX, разработанных специально для интенсивной работы с технологиями искусственного интеллекта и геймерских приложений. Новинки представляют собой мощное решение в форм-факторе мини-ПК, сочетая производительность современных процессоров AMD с удобством миниатюрных габаритов.

Новинки представлены тремя конфигурациями: флагманская версия с новейшим чипом Ryzen AI Max+ 395, а также младшие модели с процессорами Max 390 и Max 385.

Габариты устройств составляют всего лишь 210 × 203 × 62,2 мм, обеспечивая общий объём корпуса примерно 2,65 литра. Внутри предусмотрены места для установки трех SSD-накопителей форм-фактора M.2 2280/2242 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4.

Для передачи сигнала предусмотрена поддержка четырёх дисплеев одновременно благодаря наличию двух разъемов DisplayPort 1.4 и двух портов HDMI 2.1. Беспроводное соединение обеспечивается модулем Wi-Fi 7 с поддержкой технологии Bluetooth 5.4, а проводное подключение реализуется двумя гигабитными сетевыми интерфейсами стандарта Ethernet 2.5GbE.

Дополнительно устройство оборудовано пятью портами USB Type-A и одним высокоскоростным USB Type-C.

Производитель пока не уточнил официальную стоимость новых продуктов, равно как и точную дату старта продаж.