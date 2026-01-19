Текущий дефицит микросхем памяти начинает оказывать влияние не только на IT-отрасль, но и представляет серьёзную угрозу для всей мировой экономики

В ближайшем будущем нехватка микросхем памяти может выйти за рамки IT-индустрии и стать серьёзной проблемой для мировой экономики. По информации The Wall Street Journal, к 2026 году почти три четверти мирового производства памяти окажется поглощено секторами дата-центров и центров обработки данных, где она используется для нужд искусственного интеллекта.

Производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, активно перенаправляют мощности на создание передовых решений для серверов ИИ, оставляя традиционные типы памяти для автомобилей, бытовых приборов и электроники без необходимого объема поставок. Это создаёт угрозу дефицита комплектующих для множества отраслей промышленности.

Аналитики подчеркивают, что стоимость оперативной памяти в различных устройствах может составлять до 10% от общей себестоимости техники, а в некоторых случаях, особенно в мобильных телефонах, доля затрат на память достигнет даже 30%. Это приведет производителей к необходимости выбора: повышать розничные цены на свою продукцию или вовсе остановить её производство ввиду отсутствия достаточного количества необходимых компонентов.

Ситуация усугубляется тем фактом, что производственные мощности заводов на 2028 год практически исчерпаны, что создает дополнительные трудности для компаний, занимающихся электронной продукцией. Исследовательская компания IDC уже обновила свои прогнозы рынка, снизив ожидания относительно объёмов продаж смартфонов на 5%, а персональных компьютеров — на целых 9%.

Последствия глобального дефицита памяти окажут значительное влияние на большинство потребителей и бизнес-контрагентов, представляя собой серьёзное испытание для стабильности технологического сектора в обозримом будущем.