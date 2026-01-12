Структура космического объекта 3I/ATLAS оказалась совершенно иной, нежели предполагалось ранее

Космическое агентство NASA представило фотографию необычного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который оказался источником научных дискуссий среди исследователей космоса. Согласно сообщениям, опубликованным исследователями из проекта All Day Astronomy, новое изображение ставит под сомнение общепринятые представления о поведении комет.

Ранее считалось, что этот тусклый небесный странник — обычная комета, выброшенная из другой звездной системы. Однако новая фотография демонстрирует совершенно иную картину: объект обладает упорядоченной структурой, направленной прямо к Солнцу. Это явление не соответствует ожиданиям, основанными на современных моделях движения и строения комет.

Некоторые астрономы даже предполагали, что это может быть что-то иное, возможно, внеземной зонд или артефакт. Эти гипотезы активно поддерживал известный ученый Ави Леб. Однако последующие исследования подтвердили, что это действительно комета.

Однако поведение этого объекта вызывает серьёзные сомнения в достоверности существующих научных представлений. Ученые продолжают изучать новые фотографии и проводить дополнительные наблюдения, надеясь разгадать загадку, которую представляет собой эта межзвёздная гостья.

Напомним, что комета 3I/ATLAS была впервые обнаружена учёными 1 июля 2025 года. Уже 19 декабря 2025 года она достигла ближайшей точки сближения с Землёй, находясь на расстоянии около 268 миллионов километров. Несмотря на большое расстояние, новый снимок вызвал огромный интерес не только у учёных, но и у широкой общественности.