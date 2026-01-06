AMD официально представила новый десктопный процессор, основанный на архитектуре Zen 5 и предназначенный для популярного сокета AM5

Компания AMD сообщила о выпуске новой модели процессора Ryzen 7 серии X3D — Ryzen 7 9850X3D, предназначенного для игровых систем. Ожидается, что данная модель поступит в продажу в первой половине 2026 года и будет представлять собой самое мощное игровое решение на рынке.

Процессор сохраняет проверенную архитектуру своего предшественника — Ryzen 7 9800X3D: он оснащён восемью ядрами и шестнадцатью потоками, базирующийся на основе микроархитектуры Zen 5. Ключевой особенностью новинки остаётся технология 3D V-Cache второго поколения, которая обеспечивает огромный объём кэша третьего уровня — 96 Мбайт. Кроме того, устройство поддерживает 8 Мбайт кэша второго уровня. При этом уровень энергопотребления остаётся стандартным — 120 Вт.

Основным отличием нового решения стала увеличенная частота работы процессорных ядер. Тактовая частота Ryzen 7 9850X3D повышена на 400 МГц по сравнению с предыдущей версией и достигает 5,6 ГГц в режиме автоматического разгона. Такой значительный прирост частоты был достигнут без изменения производственного процесса, а благодаря тщательному отбору кристаллов.

По словам представителей AMD, производительность новинки значительно превосходит конкурентов. В игровых тестах Ryzen 7 9850X3D демонстрирует улучшение производительности на 27% по сравнению с аналогичным решением от Intel — Core Ultra 9 285K. В некоторых игровых приложениях прирост может достигать даже 48%.

При сравнении с предыдущим поколением процессоров Ryzen 7 9800X3D наблюдается незначительное увеличение производительности — примерно на 7% в игровых приложениях. В многозадачных рабочих приложениях новый процессор также демонстрирует прирост производительности от 2% до 9%.

Пользователи получат доступ к новому процессору двумя способами: готовые компьютеры будут поставляться крупными производителями системных блоков и системными интеграторами, а розничные продажи ожидаются параллельно с выходом первых системных решений в первой половине 2026 года.

Цена на процессор пока не разглашается и будет сообщена непосредственно перед началом продаж.