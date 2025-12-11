Новый выпуск журнала «Игромания» — это 127 страниц увлекательного контента. Цена за один экземпляр — 1000 рублей.

«Игромания» объявила о старте сбора предварительных заказов на первый номер своего обновленного печатного издания. Цена за экземпляр составит 1000 рублей, доставку обеспечит транспортная компания СДЭК. Покупатель отдельно оплачивает транспортные расходы.

Издание дополнено эксклюзивным постером формата А2. Новый выпуск содержит 127 страниц увлекательного контента. Его главной темой станет ретроспектива игровой индустрии последних трех десятилетий. Читатели смогут погрузиться в историю развития компьютерных игр, узнать больше о культовых проектах прошлых лет и прочувствуют атмосферу тех времен.

Помимо общего обзора истории игрового мира, издание порадует поклонников более чем двадцатью оригинальными статьями, посвященными ключевым событиям индустрии. В числе интересных рубрик — «Хронология русскоязычного гейминга», «Гонка консолей» и даже дискуссионная тема «Сексуализация персонажей в видеоиграх».

Любопытствующие геймеры уже могут ознакомиться с некоторыми примерами дизайна и макетов будущего выпуска благодаря представленным материалам, от редакции.

История «Игромании» началась в 1997 году и вскоре журнал завоевал репутацию одного из наиболее уважаемых игровых изданий среди русскоязычных читателей. Однако в 2018 году редакция прекратила печать бумажных версий, перейдя исключительно на онлайн-контент. Возвращение бумажной версии было анонсировано недавно, в декабре 2025 года.

Приобрести журнал вживую удастся лишь на мероприятии «Comic Con Игромир», которое состоится с 12 по 14 декабря текущего года. Тираж издания ограничен, поэтому желающим насладиться чтением и ароматом бумаги рекомендуется поспешить оформить заказ заранее.

Редакция обещает, что будет выпускать новый номер журнала примерно раз в три месяца. Над изданием работают новые специалисты, и настоящие любители игровой культуры смогут вернуться в прошлое, перелистывая страницы свежего номера знакомого многим журнала.