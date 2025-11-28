По данным DigiTimes, по меньшей мере несколько крупных китайских производителей, включая Xiaomi, OPPO, vivo и других, внесли изменения в свои планы по созданию ультратонких смартфонов

Несколько крупных китайских компаний, включая Xiaomi, OPPO и Vivo, пересматривают свои планы по производству сверхтонких моделей телефонов, так как наблюдается заметное снижение интереса пользователей к таким устройствам.

По данным тайваньского издания DigiTimes, рынок негативно отреагировал на недавние тонкие модели смартфонов, включая Apple iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge, которые не получили высокой популярности среди покупателей.

Причина такого поведения рынка заключается в смещении приоритетов потребителя. Несмотря на стремление производителей к минималистичному дизайну и тонким форм-факторам, согласно проведенным исследованиям и опросам специализированных изданий, многие покупатели ставят на первое место такие показатели, как автономность устройства и ёмкость аккумулятора. Таким образом, потребность в сверхтонком смартфоне оказалась невостребованной среди широкой аудитории.

Китайские компании делают выводы и начинают адаптироваться к новым условиям. Вместо упорства в выпуске новых тонких флагманов они планируют пересмотреть свои стратегии и сосредоточиться на разработке решений, которые будут отвечать потребностям большинства пользователей.

Теперь в числе главных направлений развития можно выделить повышение эффективности аккумуляторов, улучшение качества камер и оптимизацию производительности.