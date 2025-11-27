Данное заявление было сделано в ответ на вопрос одного из подписчиков о том, продолжит ли Empress заниматься «кряками»

Знаменитая хакерша EMPRESS официально заявила о своем решении прекратить деятельность в сфере взлома компьютерных игр. Об этом сообщила администрация популярного сабреддита CrackWatch, ссылаясь на официальное заявление, опубликованное EMPRESS в её Telegram-канале.

В своем обращении хакерша подчеркнула, что больше не планирует заниматься деятельностью, связанной с обходом антипиратских защит, и обратилась к своим подписчикам с просьбой поделиться этой новостью в сети.

EMPRESS получила широкую известность благодаря своей способности успешно преодолевать одну из наиболее сложных систем защиты цифрового контента — Denuvo. Её вклад особенно значим в связи с успешным взломам множества популярных игровых проектов, включая Doom Eternal, Dead Island 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Resident Evil 4 Remake, Dying Light 2: Stay Human, Hogwarts Legacy и Far Cry 6.

Эти достижения сделали её одной из наиболее уважаемых фигур среди сообщества «крякеров» и стали настоящей головной болью для разработчиков и издателей, которые используют систему Denuvo для защиты своих продуктов от нелегального копирования.

Несмотря на уход EMPRESS, сообщество продолжает активно развиваться. Уже появился новый лидер — voices38, который показал свою способность эффективно справляться с защитой Denuvo. За короткий промежуток времени он успел выпустить «кряки» для двух крупных проектов:

Японская ролевая игра Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster — три дня назад.

Спортивный симулятор FIFA 21 — вчера.

Кроме того, voices38 анонсировал разработку полуавтоматизированных инструментов, которые помогут бороться с системами DRM в новых проектах, выпущенных в 2021 году.