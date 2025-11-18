PC Gamer составили свежий рейтинг лучших игровых процессоров, которые рекомендуется приобрести для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года

Авторы популярного издания PC Gamer опубликовали свежий рейтинг лучших игровых процессоров, которые рекомендуется приобрести в ноябре 2025 года

Рейтинг охватывает наиболее производительные модели, соответствующие современным требованиям геймеров.

1. Ryzen 9800X3D

Этот процессор заслуженно занял первое место в рейтинге игровых решений. Благодаря своим высоким показателям производительности и доступной ценой, Ryzen 9800X3D уверенно обошел конкурентов, включая Intel Core Ultra 9 285K и собственный топовый аналог Ryzen 9950X3D. Отличительной чертой этой модели является способность стабильно поддерживать высокий FPS в современных требовательных играх, обеспечивая стабильную частоту кадров и минимизируя просадки.

2. Ryzen 5 7600X

Самым оптимальным выбором для систем среднего уровня станет процессор Ryzen 5 7600X. Данная модель прекрасно подходит геймерам, которые планируют собрать мощный игровой компьютер за разумные деньги. Процессор обеспечивает отличное соотношение цены и качества, демонстрируя при этом высокую игровую производительность, несмотря на относительно скромные шесть физических ядер.

Стоит отметить долговечность платформы AM5, которая позволит пользователям без проблем обновлять систему в будущем.

К недостаткам можно отнести довольно высокие рабочие температуры, поэтому следует уделить особое внимание качественному охлаждению.

3. Ryzen 7 9700X

Для тех, кто ищет оптимальный баланс между мощностью и умеренной стоимостью, эксперты рекомендуют обратить внимание на Ryzen 7 9700X. Этот процессор выделяется своей высокой производительностью и низкой рабочей температурой. Тесты показывают, что он легко превосходит своего основного соперника Core Ultra 5 245K по большинству показателей.

Кроме того, Ryzen 7 9700X отличается великолепной энергоэффективностью, позволяя добиться высоких результатов при небольшом потреблении энергии.

4. Ryzen 9 9950X3D

Самым мощным и производительным процессором оказался Ryzen 9 9950X3D, получивший титул лидера среди высококлассных игровых решений. Он идеально подойдет игрокам и профессионалам, которым требуется максимальная мощность и производительность. Процессор отлично справляется как с играми, так и ресурсоемкими рабочими приложениями, делая его идеальным выбором для тех, кому нужен универсальный рабочий инструмент.

Однако, его высокая цена делает его доступным не каждому покупателю.

5. Ryzen 7 5700X3D

Среди всех представленных в данном рейтинге процессоров стоит выделить Ryzen 7 5700X3D. Он считается лучшим вариантом для обновления старых компьютеров. Несмотря на принадлежность к предыдущему поколению, он успешно соперничает с самыми современными моделями благодаря наличию улучшенной технологии кеширования 3D V-Cache. Даже владельцы устаревших платформ AM4 могут ощутить заметный прирост производительности, что позволит им наслаждаться современными играми.

6. Ryzen 7 8700G

Замыкает список Ryzen 7 8700G, занявший почетное место среди процессоров со встроенным графическим ядром. На данный момент его графический процессор остается одним из самых мощных среди всех доступных вариантов и, вероятно, может уступить первенство лишь будущим новинкам серии Ryzen 9000G. Для тех, кто ищет экономичный компьютер с достаточной мощностью для повседневных задач и нетребовательных игр, Ryzen 7 8700G станет отличным вариантом.

На рынке процессоров продолжается конкуренция между двумя ведущими игроками: AMD и Intel. Согласно рейтингу, AMD доминирует практически во всех сегментах рынка игровых процессоров, предлагая покупателям лучшие варианты по соотношению цены и качества.

Хотя Intel сохраняет сильные позиции в некоторых узких областях, её топовые модели в большинстве тестов производительности и энергоэффективности уступают конкурентам.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424