Инженер обсерватории «Вега» НГУ Михаил Маслов предполагает, что небесное тело могло прилететь из другой звёздной системы

Астрономическое сообщество активно обсуждает открытие межзвездной кометы 3I/Atlas, впервые обнаруженной в июле 2025 года. По мнению инженера обсерватории «Вега» НГУ Михаила Маслова, комета могла прибыть в Солнечную систему из другого уголка Галактики вследствие мощных гравитационных возмущений.

Комета 3I/Atlas стала лишь третьей известной науке подобной находкой. Комета 3I/Atlas выделяется своей необычной гиперболической орбитой, которая отличает её от большинства небесных тел, движущихся вокруг нашей звезды. Большинство небесных тел имеют эллиптические или параболические траектории. Именно этот факт позволяет предположить, что данное космическое тело пришло извне Солнечной системы.

По словам Маслова, высокая начальная скорость кометы свидетельствует о её происхождении далеко за пределами облака Оорта, которое окружает наше Солнце и служит источником большинства солнечных комет. Возможно, миллиарды лет назад массивная планета или звезда вытолкнули комету из своей системы, отправив её в долгое путешествие по просторам галактики.

Однако точное определение места происхождения кометы остаётся сложной задачей даже для современных телескопов и методов моделирования. Возраст космического тела превышает несколько миллиардов лет, а пройденный ею путь настолько велик, что следы конкретного исходного пункта давно стёрлись.

Несмотря на неопределённость относительно точного родства с конкретной звездой, учёные уверены, что исследование состава и динамики движения 3I/Atlas откроет новые горизонты понимания строения Вселенной и позволит лучше изучить процессы формирования звёздных систем.