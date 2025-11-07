Исследователи выявили существование популяции, которая возникла более 12 тысяч лет назад и сохранялась на протяжении почти 8500 лет

Группа учёных из Гарвардского университета, а также исследователи из Аргентинского национального совета по науке и технике и сотрудники местных музеев провела уникальное исследование, которое показало, что на территории современной Аргентины тысячи лет назад существовала уникальная популяция людей. Результаты анализа, недавно опубликованные в журнале Nature, свидетельствуют о том, что эта группа появилась около 12 тысяч лет назад и просуществовала примерно восемь с половиной тысяч лет.

Проведенное изучение человеческих останков помогло учёным определить генетический профиль древних жителей этого региона. Изучив материал, полученный от 238 индивидов, исследователи пришли к выводу, что население древней Аргентины обладало уникальными особенностями, отличаясь от соседних популяций в южной части континента, включая Южную Америку, Амазонку и Патагонию.

Эти древние обитатели Аргентины сохраняли свою генетическую чистоту даже на фоне контактов с жителями близлежащих регионов, ограничивая миграционные процессы лишь перифериями своей зоны обитания. Люди, обитавшие в данном районе, практически не взаимодействовали с окружающими группами, несмотря на отсутствие географических барьеров, которые могли бы помешать обмену генами. По мнению учёных, такая изоляция объясняется скорее культурными особенностями, нежели физическими преградами.

Исследование показало, что данная популяция смогла пережить сложные климатические условия, включая длительную засуху, и сохранить свою генетическую индивидуальность вплоть до наших дней. Современные жители Аргентины несут в себе следы этой уникальной группы предков.

Кроме того, новые данные опровергают гипотезу о распространении технологий земледелия и гончарного ремесла через миграцию из Амазонии. Выяснилось, что древние обитатели Аргентины развивали свои культурные достижения самостоятельно, не заимствуя знания извне.

Данное открытие позволяет глубже взглянуть на процессы заселения Америки и механизмы адаптации древнего населения к новым условиям обитания. Исследование стало важным вкладом в понимание истории человечества и развитие методов анализа древней ДНК.