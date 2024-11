Пока компания Sony официально не прокомментировала ситуацию, игроки самостоятельно нашли временное решение проблемы — переключение консоли на режим обработки изображения с частотой 120 кадров в секунду.

Пользователи новой игровой консоли PlayStation 5 Pro начали сообщать о наличии визуальных дефектов в ряде игр, отмеченных как PS5 Pro Enhanced. В частности, некоторые игроки заметили мерцающие артефакты на поверхностях в таких проектах, как Call of Duty: Black Ops 6, Star Wars Jedi: Survivor, Silent Hill 2 и Alan Wake 2. Примечательно, что на стандартной версии консоли, PlayStation 5, подобных проблем не наблюдается.

Специалисты из Digital Foundry также обратили внимание на эти визуальные дефекты в своих обзорах. По мнению экспертов, причиной подобных мерцаний может быть работа технологии PSSR (Post-Process Subsampling Reconstruction). Особенно ярко дефекты проявляются в режиме «Производительность», где качество графики снижается ради повышения частоты кадров. При этом в режиме «Качество» баги проявляются менее заметно. Вероятнее всего, проблема связана с тем, что технология масштабирования некорректно обрабатывает низкое разрешение рендера, особенно в тех случаях, когда игра запускается в высоком разрешении, например, в Alan Wake 2, где в режиме высокого FPS разрешение составляет всего 864p.

Стоит отметить, что не все игры страдают от подобных дефектов. Так, в таких играх, как Ratchet & Clank: Rift Apart и The Last of Us Part II Remastered, мерцание отсутствует или проявляется минимально. Вероятно, технология PSSR будет совершенствоваться, и количество ошибок уменьшится. Также не исключено, что разработчики выпустят специальные патчи, направленные на устранение этих недочетов.

Пока что разработчики и Sony не прокомментировали ситуацию. Тем не менее, пользователи консоли уже самостоятельно нашли временное решение данной проблемы – они предлагают переключиться на режим обработки изображения с частотой 120 кадров в секунду, что помогает снизить проявление визуальных багов.