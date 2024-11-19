Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Владельцы PS5 Pro жалуются на проблемы с графикой в играх из-за PSSR
Пока компания Sony официально не прокомментировала ситуацию, игроки самостоятельно нашли временное решение проблемы — переключение консоли на режим обработки изображения с частотой 120 кадров в секунду.

Пользователи новой игровой консоли PlayStation 5 Pro начали сообщать о наличии визуальных дефектов в ряде игр, отмеченных как PS5 Pro Enhanced.  В частности, некоторые игроки заметили мерцающие артефакты на поверхностях в таких проектах, как Call of Duty: Black Ops 6, Star Wars Jedi: Survivor, Silent Hill 2 и Alan Wake 2. Примечательно, что на стандартной версии консоли, PlayStation 5, подобных проблем не наблюдается.

Специалисты из Digital Foundry также обратили внимание на эти визуальные дефекты в своих обзорах. По мнению экспертов, причиной подобных мерцаний может быть работа технологии PSSR (Post-Process Subsampling Reconstruction). Особенно ярко дефекты проявляются в режиме «Производительность», где качество графики снижается ради повышения частоты кадров. При этом в режиме «Качество» баги проявляются менее заметно. Вероятнее всего, проблема связана с тем, что технология масштабирования некорректно обрабатывает низкое разрешение рендера, особенно в тех случаях, когда игра запускается в высоком разрешении, например, в Alan Wake 2, где в режиме высокого FPS разрешение составляет всего 864p.

Стоит отметить, что не все игры страдают от подобных дефектов. Так, в таких играх, как Ratchet & Clank: Rift Apart и The Last of Us Part II Remastered, мерцание отсутствует или проявляется минимально. Вероятно, технология PSSR будет совершенствоваться, и количество ошибок уменьшится. Также не исключено, что разработчики выпустят специальные патчи, направленные на устранение этих недочетов.

Пока что разработчики и Sony не прокомментировали ситуацию. Тем не менее, пользователи консоли уже самостоятельно нашли временное решение данной проблемы – они предлагают переключиться на режим обработки изображения с частотой 120 кадров в секунду, что помогает снизить проявление визуальных багов.

#sony #ps5 pro #pssr
+
Написать комментарий (0)
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
6
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
12
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
3
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Apple рассматривает возможность создания собственного телевизора
1
Очки Samsung XR будут иметь процессор Qualcomm AR1 Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 150 мАч
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
66
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
80
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
40
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
17
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
23
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
9
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
2

Сейчас обсуждают

Chihonya
14:19
барысь убогий скудоум)
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Nvidia&Intel Hater
14:19
Он все о своем огрызке 12100.Я угораю.Это же ганво конченое.Он бы еще целерон взял,а ну да.монь из нулевых.карта 3050 -мечта аутиста и уо шиза.ссд песня отдельная -Статья в поисках дна про него вышла.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Павел Хамлов
14:19
Да кому нужен этот сварочник на 600Вт? 80я карта будет 450Вт. Там схемотехника и качество комплектухи должны быть топовыми, но жадность вендоров будет хоронить эти карты пачками. Инфа 100%. Какие бы н...
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
Dimkovski
14:19
Неужели не 4060 ? Свершилось чудо
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
Китя
14:16
а яйцо кто положил ?
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Павел Хамлов
14:09
Потому что автор нищеброд. /thread
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Сергей Анатолич
14:06
Конечно яйцо старше. Первые яйца найденные палеонтологами датируются возростом около 310 мл. лет, а первые птицы, если их так можно назвать, появились около 150 млн. лет назад.
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Константин Пендрагон
14:04
"Дело не в том что автор не может себе позволить" второй пункт: "Ну цены явно завышены"
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Kurkukormislo
14:01
Ты реально тупой, т к пишешь такой бред, и завали уже, сейчас бы 6 ядерного 12 поточного проца не хватало везде, на Тарков хватит, пофиг даже если снизить что то, в такие игры обычно и играют на миним...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Бахтиер Кудратуллаев
13:58
да 2к лень отдавать. лучше пиво куплю.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем