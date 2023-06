Студия закрывается, игр больше не будет.

Слухи о завершении разработки игр для Xbox One подтвердились. Издание Axios взяло интервью у руководителя компании Xbox Game Studios Мэтта Бутти, который и обнародовал ответ на ключевой вопрос о закрытие выпуска проектов под XBox One. Команды Xbox Game Studios будут работать исключительно над новыми играми для Xbox Series, но поддержка консоли XBox One не остановится, как и для последних вышедших на нее игр. Microsoft использует облачную технологию для Xbox One, чтобы на ней можно было запускать игры, выпущенные для консолей Xbox Series. Разработчики пожертвовали сроками разработки, чтобы новые игры запускались на предыдущих поколениях Xbox, в которые входят Xbox One и более слабая версия Xbox Series S.

Внутренние команды Xbox Game Studios объединятся для достижения высоких технических показателей в играх. В Microsoft сосредоточились на создание высокобюджетных игр, которые требуют годы разработки. Ранее сроки создания таких игр составляли 2-3 года. Теперь, сроки увеличатся до 4, а то и 6 лет. Техническое совершенство в играх требует многостороннего подхода в разработке. Команды должны расшириться новыми специалистами, чтобы процесс разработки достигал своих целей.

В настоящее время под управлением Microsoft находятся 23 студии, входящие в состав Xbox Game Studios. Они работают над новой Fable (2023), Avowed, South of Midnight и Clockwork Revolution. Разработка ведется уже длительное время, однако анонсы до настоящего времени еще не сделаны.