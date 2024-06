Разработчик пообещал не бросать политическую борьбу.

Некоторое время назад компания OpenAI разместила особенную версию ChatGPT – VIC. VIC была обучена принципам управления и политики, и в целом, была способна выполнять необходимые профессиональные функции. Теперь же OpenAI удалила эту нейросеть из общего доступа. VIC была разработана Виктором Миллером из Соединенных Штатов, штат Вайоминг. На создателя VIC ограничения не распространяются – он еще может связываться с искусственным интеллектом. Виктор Миллер планирует продолжить политическую деятельность.

Дело в том, что OpenAI несколько месяцев назад ограничила возможности собственных нейросетей – так, чат-бот теперь не может участвовать в политических мероприятиях, например, писать предвыборную программу и так далее. VIC же этим и занимается, дополнительно продвигая собственную кандидатуру как политика.

Виктор Миллер заявил, что поводом для вдохновения стала неэффективная и медленная работа в местной мэрии. По его мнению, госслужащие недостаточно мотивированы и поэтому трудятся именно таким образом. Миллер считает, что искусственный интеллект имеет достаточно способностей, чтобы улучшить процессы в государственной системе и облегчить труд госслужащих, оставив лишь стоящие задачи.

Профессор Колледжа информационных наук Университета Мэриленда (The University of Maryland (UMD) College of Information) Джен Голбек, считает подобное явление небезопасным. Если назначить искусственный интеллект на столь высокую позицию, нижестоящие субъекты будут в любом случае обязаны исполнять решения, принятые системой. Так как система де-факто никем не контролируется, наказать в случае чего будет тоже некого. Оптимальным вариантом является система, при которой финальное решение и выбор из тысячи сгенерированных вариантов все же остается за реальным человеком.