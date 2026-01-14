После 40 лет пребывания у власти президент Йовери Мусевени не намерен уходить в отставку

За два дня до президентских и парламентских выборов в Уганде власти ввели общенациональное отключение интернета. Доступ к интернету был отключен во вторник, 13 января, сообщают СМИ со ссылкой на агентство AFP. Похожая ситуация в Иране — на фоне протестов там отключен интернет уже несколько дней.

Мониторинговая группа Netblocks сообщила о «общенациональном нарушении интернет-связи». Президент Йовери Мусевени, находящийся у власти 40 лет, надеется на седьмой срок на президентских выборах в четверг, 15 января. Ранее угандийское управление связи дало указание интернет-провайдерам заблокировать доступ к сети. Ведомство обосновало эту меру, которая будет действовать до дальнейшего уведомления, тем, что это необходимо для предотвращения «дезинформации» и «подстрекательства к насилию» перед выборами. Первоначально официального заявления от правительства не было. Впоследствии официальный представитель сообщил AFP, что никто не хочет брать на себя ответственность за это решение.

На президентских выборах в четверг действующий президент Йовери Мусевени, правящий уже 40 лет, надеется быть избранным на седьмой срок. Поскольку 81-летний политик контролирует государственные и силовые структуры, его победа весьма вероятна. Хотя у его соперника, Боби Вайна — певца, перешедшего в политику, — много сторонников, шансы на победу у него невелики.

Большинству международных СМИ был запрещен доступ на последний крупный предвыборный митинг Мусевени во вторник в столице Кампале. Участников митинга доставили в город на автобусах и бесплатно предоставили еду, как они рассказали AFP. Африканская страна уже отключала интернет во время выборов 2021 года. Эти выборы были омрачены обвинениями в манипуляциях.