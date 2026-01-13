Индия потеряла управление во время полета ракеты, и вся полезная нагрузка (16 спутников) была потеряна.

Индийская ракета-носитель PSLV столкнулась с аномалией во время миссии по выводу на орбиту спутника наблюдения EOS-N1. На борту также находились дополнительные полезные нагрузки.

Ракета PSLV перед запуском спутника EOS-N1. Фото: ISRO

Ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) — это четырехступенчатая ракета-носитель высотой 44 метра и диаметром 2,8 метра, способная вывести на солнечно-синхронную орбиту почти 1,8 тонны полезной нагрузки. Ракета стартовала рано утром 12 января с космодрома имени Сатиша Дхавана.

Имеющаяся информация указывает на то, что примерно через шесть минут после старта ракета накренилась, что говорит о потере управления. По словам аналитика Джонатана Макдауэлла, специалиста по анализу космических полетов, ракета-носитель PSLV вышла на суборбитальную траекторию, в результате чего обломки упали в Индийский океан. Аномалия была обнаружена во время работы двигателя на третьей ступени ракеты.

Причина аномалии остается неизвестной. Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о начале анализа после неудачной миссии. Основной полезной нагрузкой миссии был наблюдательный спутник EOS-N1. Также предполагалось, что ракета запустит 15 других технологических устройств. По данным Spacenews.com, полезная нагрузка миссии была потеряна.

Стоит отметить, что в мае 2025 года ISRO также столкнулась с проблемой со своей ракетой-носителем PSLV. Причиной стала неисправность третьей ступени ракеты, которая помешала спутнику достичь заданной высоты. Произошла внезапная потеря давления в двигателе четвертой ступени. Несмотря на успешное отделение ступеней и запуск двигателя четвертой ступени, миссия больше не продолжалась по плану и закончилась неудачей.