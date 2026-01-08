Компания Intel представила 14 новых процессоров для ноутбуков поколения Panther Lake. Так называемые чипы Core Ultra 300 намного быстрее аналогов.

На выставке CES в Лас-Вегасе Intel представила в общей сложности 14 новых чипов. Несмотря на увеличенную мощность, новые процессоры имеют максимальное энергопотребление (Maximum Turbo Power, MTP) всего 115 Вт для Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) по сравнению с 65 Вт для Core Ultra 200H. Более компактные процессоры с максимум восемью ядрами потребляют всего 55 Вт.



Изображение: Intel

По данным Intel, новые чипы особенно эффективны при небольших нагрузках: ноутбук Lenovo IdeaPad с топовым процессором Core Ultra X9 388H, как утверждается, работает до 27 часов при просмотре сериалов и фильмов на Netflix. Однако Intel также увеличила минимальное энергопотребление (Processor Base Power, PBP) для всех новых моделей до 25 Вт. Энергоэффективные 15-ваттные варианты, доступные в предыдущих поколениях, больше не предлагаются. Эксперты предупреждают, что это может привести к проблемам с охлаждением, особенно в компактных ноутбуках.

Intel уже представила технические основы Panther Lake в октябре. Процессоры используют новые ядра ЦП, называемые Cougar Cove (ядра производительности) и Darkmont (ядра энергоэффективности и низкого энергопотребления). Графический процессор основан на архитектуре Xe 3, получившей кодовое название Celestial. Все модели также оснащены ускорителем ИИ, способным обрабатывать не менее 46 триллионов операций в секунду (TOPS).

Новая топовая модель, Core Ultra X9 388H, является первой, в названии которой присутствует буква «X», обозначающая полную конфигурацию графического процессора с двенадцатью ядрами Xe. Процессор объединяет четыре высокопроизводительных ядра, восемь энергоэффективных ядер и четыре энергосберегающих ядра. Производитель указывает максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц.

Core Ultra 9 386H практически идентичен, но имеет менее мощный графический процессор и немного более низкую максимальную тактовую частоту 4,9 ГГц. Самая быстрая модель, ограниченная 55 Вт, — это Core Ultra 7 365. С четырьмя высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергосберегающими ядрами она наиболее близка к предыдущему поколению Lunar Lake.

Intel использует различные технологии производства для Panther Lake. Intel впервые производит два варианта чиплетных процессоров с ядрами ЦП, используя собственную новую технологию 18A. Меньший вариант графического процессора с четырьмя ядрами Xe производится Intel с использованием собственного 3-нанометрового техпроцесса (Intel 3). Для большого графического процессора с двенадцатью ядрами Xe Intel использует контрактного производителя TSMC и его техпроцесс N3P.

На выставке CES 2026 компания Intel делает акцент на графической производительности новых процессоров. Ожидается, что она увеличится до 77 процентов по сравнению с Lunar Lake (Core Ultra 200V), хотя и с соответствующим увеличением энергопотребления.