kosmos_news
Американские компании доминируют в глобальном рейтинге 100 крупнейших корпораций мира
Лидерами являются такие крупные технологические компании, как Nvidia, Apple и Alphabet.

В конце октября 2025 года Nvidia стала первой компанией в мире, рыночная капитализация которой превысила пять триллионов долларов. Microsoft и Apple — две другие технологические компании, которые стоят или недавно стоили более четырех триллионов долларов.
Стоимость этих трех технологических компаний в настоящее время примерно вдвое превышает рыночную капитализацию 50 крупнейших европейских корпораций из индекса Euro Stoxx 50, которая вместе составляет приблизительно 6,1 триллиона долларов. Эти цифры говорят сами за себя.

Анализ Handelsblatt рыночной капитализации крупных корпораций предоставляет еще одно веское доказательство доминирования американских технологических компаний. Согласно анализу, рыночная стоимость семи крупнейших американских корпораций – Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta* (признанная экстремистской организацией и запрещенная в РФ), Microsoft и Nvidia – составляет 18,3 триллиона евро, что больше, чем у всех 7500 корпораций в Европе (18,1 миллиарда евро).

Американские компании также доминируют в рейтинге 100 крупнейших корпораций мира. 61 американская компания, представленная в нем, составляет 76 процентов рыночной капитализации 100 самых ценных корпораций. Только семь крупнейших технологических компаний имеют 40 процентов общей рыночной стоимости 100 крупнейших корпораций мира.

Согласно анализу Handelsblatt, опасения по поводу технологического пузыря, особенно в секторе ИИ, необоснованны. По крайней мере, если смотреть на балансы. «Большая семерка» получила около 550 миллиардов евро чистой прибыли в 2025 году. Это соответствует 30 процентам от 100 крупнейших компаний мира.

По мнению экспертов, доминирование Америки сохранится, несмотря на потенциальные проблемы в бюджете США и независимо от торговой напряженности, как объясняет стратег по акциям Грант Боуэрс из управляющей компании Franklin Templeton. Ожидается, что прибыль и рентабельность американских компаний в 2026 году вырастут еще быстрее благодаря буму ИИ.

Одним из преимуществ перед европейскими компаниями, например, является большая доступность венчурного капитала от частных инвесторов и большее количество крупных IPO. Кроме того, производительность труда выше. Европа в последнее время теряет позиции в этой области.

#nvidia #сша #бизнес
Источник: handelsblatt.com
Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
17
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
В США приближаются к окончательной сборке прототипа экспериментального самолёта X-65
3
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
3
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
3

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter