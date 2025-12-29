Лидерами являются такие крупные технологические компании, как Nvidia, Apple и Alphabet.

В конце октября 2025 года Nvidia стала первой компанией в мире, рыночная капитализация которой превысила пять триллионов долларов. Microsoft и Apple — две другие технологические компании, которые стоят или недавно стоили более четырех триллионов долларов.

Стоимость этих трех технологических компаний в настоящее время примерно вдвое превышает рыночную капитализацию 50 крупнейших европейских корпораций из индекса Euro Stoxx 50, которая вместе составляет приблизительно 6,1 триллиона долларов. Эти цифры говорят сами за себя.



Анализ Handelsblatt рыночной капитализации крупных корпораций предоставляет еще одно веское доказательство доминирования американских технологических компаний. Согласно анализу, рыночная стоимость семи крупнейших американских корпораций – Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta* (признанная экстремистской организацией и запрещенная в РФ), Microsoft и Nvidia – составляет 18,3 триллиона евро, что больше, чем у всех 7500 корпораций в Европе (18,1 миллиарда евро).

Американские компании также доминируют в рейтинге 100 крупнейших корпораций мира. 61 американская компания, представленная в нем, составляет 76 процентов рыночной капитализации 100 самых ценных корпораций. Только семь крупнейших технологических компаний имеют 40 процентов общей рыночной стоимости 100 крупнейших корпораций мира.

Согласно анализу Handelsblatt, опасения по поводу технологического пузыря, особенно в секторе ИИ, необоснованны. По крайней мере, если смотреть на балансы. «Большая семерка» получила около 550 миллиардов евро чистой прибыли в 2025 году. Это соответствует 30 процентам от 100 крупнейших компаний мира.

По мнению экспертов, доминирование Америки сохранится, несмотря на потенциальные проблемы в бюджете США и независимо от торговой напряженности, как объясняет стратег по акциям Грант Боуэрс из управляющей компании Franklin Templeton. Ожидается, что прибыль и рентабельность американских компаний в 2026 году вырастут еще быстрее благодаря буму ИИ.

Одним из преимуществ перед европейскими компаниями, например, является большая доступность венчурного капитала от частных инвесторов и большее количество крупных IPO. Кроме того, производительность труда выше. Европа в последнее время теряет позиции в этой области.