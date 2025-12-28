На своем канале он демонстрирует подробные рендеры возможного iPhone Fold, несмотря на то, что Apple подала на него в суд летом из-за утечки информации об iOS 26.

Apple еще официально не анонсировала iPhone Fold, но уже появились слухи о запуске первого складного iPhone осенью 2026 года. Недавно сообщалось, что внешний дисплей будет иметь диагональ всего 5,3 дюйма. То есть он стал бы меньше, чем iPhone Mini, выпуск которого Apple прекратила в 2022 году из-за низких продаж.

Тем временем, ютубер Джон Проссер опубликовал подробные рендеры потенциального iPhone Fold на своем канале FPT (Front Page Technology). Все это имеет определенную предысторию, которая делает утечку Проссера еще более невероятной. Как сообщает Phonearena, в июле 2025 года на ютубера подали в суд за предполагаемую кражу информации, связанной с iOS 26. Однако это, похоже, не смущает Проссера. Ещё в августе 2025 года, за месяц до официального релиза, ютубер опубликовал рендеры iPhone 17 Pro.

Согласно новым рендерам, у iPhone Fold внешний дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюймов (а не 5,3). В разложенном виде дисплей будет иметь диагональ 7,8 дюймов, примерно такой же размер, как у первых пяти поколений iPad Mini.

В сложенном виде его толщина составляет девять миллиметров, что примерно соответствует толщине Galaxy Z Fold 7. iPhone 17 Pro Max — без возможности раскладывания — лишь немного тоньше: 8,75 миллиметра. При толщине 4,5 миллиметра с каждой стороны в разложенном виде iPhone Fold будет даже тоньше, чем iPhone Air.

Apple, как сообщается, решила проблему со своим запланированным складным iPhone, которая до сих пор препятствовала всем производителям складных устройств. Предполагается, что iPhone Fold будет обходиться без видимой складки на дисплее, которая обычно видна в разложенном виде.

По словам Проссера, Apple добилась этого, установив металлическую пластину под экраном. Кроме того, утверждается, что конструкция поддерживается шарниром из жидкого металла. Удалось ли Apple действительно устранить складку на дисплее, покажет время после выхода устройства. OLED-панели обычно деформируются при многократном складывании.

Единственное, что, вероятно, не вызовет удивления, это цена. Ожидается, что на момент запуска она составит от 2000 до 2500 долларов, если верить предыдущим сообщениям, которые также подтверждает Проссер.

Apple пока не прокомментировала ни аппаратную часть, ни потенциальную цену складного iPhone. Компания даже не подтвердила существование iPhone Fold, не говоря уже о его запуске осенью 2026 года.