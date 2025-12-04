Благодаря снимкам подтвердилась информация о слабой коме (облако газа и пыли, окружающее ядро кометы) 3I/ATLAS, также данные позволили более точно определить траекторию полета кометы.

Космический аппарат NASA Psyche («Психея») был запущен в октябре 2023 года и должен достичь одноименного астероида летом 2029 года. Уже два года зонд совершает полет между орбитами Марса и Юпитера, попутно делая снимки небесных тел. Как сообщает NASA, Psyche наблюдал 3I/ATLAS в течение восьми часов 8 и 9 сентября, когда комета находилась на расстоянии около 53 миллионов километров от космического аппарата. Эти наблюдения и снимки, полученные многоспектральным фотоаппаратом, помогают астрономам уточнить траекторию 3I/ATLAS. Многоспектральный фотоаппарат Psyche состоит из двух идентичных камер, оснащенных фильтрами и телескопическими объективами, для фотографирования богатой металлами поверхности астероида «Психея» в различных длинах волн света. Комета 3I/ATLAS находилась далеко от космического аппарата во время этих наблюдений, но чувствительность фотоаппарата к отраженному кометой солнечному свету позволила заснять объект. Наблюдения также предоставили дополнительную информацию о слабой коме 3I/ATLAS — облаке газа и пыли, окружающем ее замерзшее ядро из льда и камня.

Как и другие космические аппараты NASA, «Психея» определяет местоположение кометы с течением времени, что помогает астрономам лучше понять движение 3I/ATLAS при прохождении через Солнечную систему. На фото ниже самое актуально изображение местоположения кометы утром 4 декабря:

Ранее космический телескоп TESS обнаружил на архивных снимках межзвездный объект 3I/ATLAS почти за 2 месяца до официального открытия, что может опровергнуть версию об его искусственном происхождении.

Хотя комета не представляет опасности для Земли, космические миссии NASA постоянно ищут, отслеживают и изучают поведение объекта в нашей Солнечной системе. Космический аппарат «Психея» управляется Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Зонд находится на расстоянии около 420 миллионов километров от Земли. В мае 2026 года он пролетит относительно близко к Марсу для гравитационного манёвра, который ускорит аппарат и изменит направление его движения к астероиду «Психея». Космический аппарат выйдет на орбиту астероида в июле 2029 года, чтобы начать свою основную миссию, которая, как ожидается, продлится не менее 26 месяцев.