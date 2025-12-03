Ожидается, что стейблкоин можно будет использовать для оплаты игр на PlayStation Store и других продуктов Sony изначально в США. Цель — снизить комиссии за обслуживание платежных карт.

Стейблокины обеспечивают недорогие транзакции, как и другие криптовалюты, плюс стабильность традиционных валют. Это цифровые активы, привязанные к валютам, таким как доллар. Пользователям обещают, что они смогут в любой момент обменять свои цифровые монеты на реальные доллары. По данным японского новостного портала Nikkei, Sony планирует запустить собственный стейблкоин. Изображение: SonyИ это может произойти уже в 2026 году. Весь проект будет реализован Sony Bank, дочерней компанией финансового подразделения компании — Sony Financial Group. Sony Bank подал заявку на получение банковской лицензии в США в октябре 2025 года.

Согласно TradingView, эта лицензия позволяет финансовому учреждению создать дочернюю компанию, специализирующуюся на стейблкоинах. Кроме того, Sony Bank сотрудничает с американским провайдером стейблкоинов Bastion.

Bastion предлагает своим клиентам возможность выпускать стейблкоины под собственным брендом. В соответствующем пресс-релизе генеральный директор Bastion Нассим Эддекиуак подчеркивает, что «существует значительный спрос на регулируемую инфраструктуру стейблкоинов со стороны некоторых крупнейших мировых корпораций».

Благодаря стейблкоину, название которого пока неизвестно, пользователи — первоначально в США — смогут оплачивать игры PlayStation, аниме-контент, внутриигровые продукты или подписки в рамках собственной экосистемы, начиная со следующего года. Цель, вероятно, заключается, например, в снижении комиссий, выплачиваемых компаниям, выпускающим платежные карты.

Помимо Sony, ряд других компаний финансового и технологического секторов уже запустили собственные стейблкоины или соответствующую инфраструктуру, или планируют это сделать. Среди них Stripe, PayPal, Visa и Mastercard, а также Cloudflare, Klarna и Google Cloud. Тенденция всё больше склоняется к сохранению контроля над транзакциями и прибыли с помощью собственного стейблкоина вместо присоединения к существующей криптосистеме.