Шведский институт исследования проблем мира (SIPRI) соообщает, что благодаря увеличению военной мощи государств европейские, и особенно немецкие, предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2024 году получили значительную выручку.

На фоне неопределенной ситуации в мире европейские, и особенно немецкие, оборонные компании в 2024 году получили особенно большую прибыль от международного наращивания вооружений. Согласно опубликованному в понедельник, 1 декабря, отчету Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) о 100 крупнейших компаниях оборонно-промышленного комплекса, выручка 26 европейских компаний (без учета России) выросла в среднем на 13% по сравнению с 2023 годом годом, составив в общей сложности $151 млрд.

Что касается России, согласно отчету SIPRI, две крупнейшие корпорации из оборонного сектора значительно увеличили свою выручку по сравнению с 2023 годом, несмотря на международные санкции. После 2022 года совокупная выручка «Ростеха» и Объединённой судостроительной корпорации выросла на 23%, составив в общей сложности $31,2 млрд.

В отчете говорится, что выручка немецких оборонных компаний росла темпами, превышающими средние. Четыре немецкие компании, вошедшие в рейтинг SIPRI, – Rheinmetall, Diehl, ThyssenKrupp Marine Systems и Hensoldt – увеличили выручку от поставок оружия на 36% до $14,9 млрд. Причиной этого стал рост спроса на системы ПВО, боеприпасы и бронетехнику.

В среднем по миру выручка 100 крупнейших корпораций выросла на 5,9%, достигнув в общей сложности $679 млрд. Аналитик SIPRI Жейд Гиберто Рикар отметил решающий вклад Европы в этот рост. Помимо спроса на оружие со стороны Украины, SIPRI также отметил в качестве факторов пополнение запасов в странах, поставляющих оружие на Украину, а также расширение оборонного потенциала Европы.

Что касается ЕС, Рикар указал на масштабные инвестиции европейских компаний в расширение производственных мощностей.

Немецкая Rheinmetall занимает 20-е место в списке крупнейших мировых оружейных компаний. Американская Lockheed Martin, которую SIPRI считает компанией с самой высокой выручкой в мире, в 2024 году заработала в восемь раз больше (около $64,65 млрд). При этом, в целом рост выручки крупных оружейных компаний США за отчетный период был значительно медленнее, увеличившись всего на 3,8%.