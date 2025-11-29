Сайт Конференция
kosmos_news
Тарантино снял специальный дополнительный эпизод дилогии «Убить Билла» для игры Fortnite
Этот анимационный эпизод называется «Месть Юки», он не 20 лет назад вошел во вторую часть «Убить Билла» (но сценарий был написан). Трейлер уже доступен для просмотра, а премьера ожидается 30 ноября.

Многопользовательский шутер Fortnite кроме непосредственно игрового процесса предлагает площадку для различных мероприятий: концертов, клипов, трейлеров фильмов и пр. Теперь и режиссер Квентин Тарантино снял для игры специальный эпизод (в стиле шутера), который ранее не был включен в фильм «Убить Билла».

В сценарии «Убить Билла» была отдельная глава, в которой рассказывалась история мести сестры Гого Юбари (та самая девочка в школьной форме с тяжелым металлическим шаром на длинной цепи) Невесте (Ума Турман). Однако этот эпизод так и не был снят. Новая глава, трейлер которой уже доступен, так и называется «Месть Юки».
Судя по трейлеру, Юки очень похожа на свою сестру в плане жестокости, однако предпочитает использовать огнестрельное оружие и взрывчатку. В коротком тизере есть некоторые отсылки к первой части «Убить Билла». Стоит отметить, что Тарантино изначально планировал снять третью часть фильма через несколько лет: предположительно Невесте в нем должна была мстить дочь Верниты Грин («Медноголовка») — она стала свидетельницей расправы героини Турман над матерью. Однако от этой идеи в конечном счете режиссер отказался. Ожидается, что в декабре в прокат выйдет режиссерская версия «Убить Билла», в которую войдет и этот анимационный эпизод, посвященный мести Юки.

#игры #fortnite #тарантино #убить билла
Источник: youtube.com
