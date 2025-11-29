Этот анимационный эпизод называется «Месть Юки», он не 20 лет назад вошел во вторую часть «Убить Билла» (но сценарий был написан). Трейлер уже доступен для просмотра, а премьера ожидается 30 ноября.

Многопользовательский шутер Fortnite кроме непосредственно игрового процесса предлагает площадку для различных мероприятий: концертов, клипов, трейлеров фильмов и пр. Теперь и режиссер Квентин Тарантино снял для игры специальный эпизод (в стиле шутера), который ранее не был включен в фильм «Убить Билла».

В сценарии «Убить Билла» была отдельная глава, в которой рассказывалась история мести сестры Гого Юбари (та самая девочка в школьной форме с тяжелым металлическим шаром на длинной цепи) Невесте (Ума Турман). Однако этот эпизод так и не был снят. Новая глава, трейлер которой уже доступен, так и называется «Месть Юки».

Судя по трейлеру, Юки очень похожа на свою сестру в плане жестокости, однако предпочитает использовать огнестрельное оружие и взрывчатку. В коротком тизере есть некоторые отсылки к первой части «Убить Билла». Стоит отметить, что Тарантино изначально планировал снять третью часть фильма через несколько лет: предположительно Невесте в нем должна была мстить дочь Верниты Грин («Медноголовка») — она стала свидетельницей расправы героини Турман над матерью. Однако от этой идеи в конечном счете режиссер отказался. Ожидается, что в декабре в прокат выйдет режиссерская версия «Убить Билла», в которую войдет и этот анимационный эпизод, посвященный мести Юки.