Контракт на покупку 11 американских бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) WZT M88A2 Hercules и нескольких систем по ремонту и обслуживанию танков оценивается в $100 млн. Поставка осуществится до 2029 года.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда объявил, что Агентство по вооружениям заключило соглашение о расширении логистической поддержки танков Abrams, используемых польской армией. Контракт включает дополнительные системы поддержки для версий M1A1 и M1A2.

Польский танк AbramsВ пакет, помимо прочего, входят ремонтно-эвакуационные машины Hercules, используемые для буксировки и обслуживания поврежденных танков, а также ремонтное оборудование, необходимое для текущего обслуживания. Бейда подчеркнул, что это еще один шаг в создании комплексной системы поддержки американских танков в Польше. Соглашение предусматривает закупку 11 ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules и десятка мастерских для технического обслуживания и ремонта.

По словам заместителя министра, сотрудничество с США в области логистики и обслуживания техники развивается по плану, а новые решения направлены на повышение боеготовности и оперативности действий бронетанковых подразделений.

Контракт, подписанный Агентством по вооружениям, является шагом на пути к повышению боеготовности польских подразделений, использующих танки Abrams. Как БРЭМ Hercules, так и оборудования по техническому обслуживанию и ремонту имеют ключевое значение для поддержания и восстановления боеготовности повреждённых или неисправных танков.

Следует отметить, что типы закупленного оборудования ранее были заказаны в рамках контрактов на поставку танков 2022 и 2023 годов, но теперь возможности поддержки танков Abrams и другой тяжёлой техники будут ещё больше расширены.