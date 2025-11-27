27 ноября в Варшаве польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш примет участие в подписании контракта на поставку ракет AIM-120D-3 для многоцелевых боевых самолётов F-35. Министерство обороны Польши неоднократно заявляло о необходимости увеличения военного потенциала страны.
Накануне стало известно, что Варшава проведет переговоры со шведской Saab о покупке трёх подводных лодок типа A26, оснащенными крылатыми ракетами.
Эти современные системы вооружения обладают улучшенными тактико-техническими характеристиками по сравнению с ранее приобретенными ракетами AIM-120C, включая увеличенную дальность полета, улучшенную навигацию и связь с пусковой платформой F-35.
Подписание контракта является частью стратегической программы по оснащению ВВС Польши современными оборонными технологиями, что значительно повышает боевые возможности страны.