kosmos_news
Польша рассчитывает приобрести у США ракеты AIM-120D-3 для многоцелевых истребителей F-35
В церемонии подписания соответствующего соглашения между правительствами Польши и США примет участие министр обороны Польши. Ракеты должны заменить устаревшие AIM-120C.

27 ноября в Варшаве польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш примет участие в подписании контракта на поставку ракет AIM-120D-3 для многоцелевых боевых самолётов F-35. Министерство обороны Польши неоднократно заявляло о необходимости увеличения военного потенциала страны.

Накануне стало известно, что Варшава проведет переговоры со шведской Saab о покупке трёх подводных лодок типа A26, оснащенными крылатыми ракетами.

Польский F-35
Контракт между правительствами Польши и США на поставку управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM оценивается примерно в 500 миллионов долларов. Поставка ракет будет осуществляться в 2030-2031 годах.

Эти современные системы вооружения обладают улучшенными тактико-техническими характеристиками по сравнению с ранее приобретенными ракетами AIM-120C, включая увеличенную дальность полета, улучшенную навигацию и связь с пусковой платформой F-35.

Подписание контракта является частью стратегической программы по оснащению ВВС Польши современными оборонными технологиями, что значительно повышает боевые возможности страны.

#ракеты #польша #истребители #f-35 #aim-120d-3
Источник: gov.pl
