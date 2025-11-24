По словам гендиректора корпорации Сергея Чемезова, ни одна страна не выпускает столько авиабомб, сколько Россия.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов дал большое интервью о состоянии дел в военно-промышленной отрасли (полная версия выйдет в ближайшее время). В частности, он заявил, что Россия в настоящее время лидирует среди всех стран по производству авиабомб и тяжелого вооружения в целом.

СУ-57

Отмечается, что текущие объемы производства значительно увеличились после 2022 года. Действительно, учитывая переход к «новой экономике», выручка двух основных российских производителей вооружений («Ростеха» и ОСК) значительно увеличилась за последние годы. Существующий арсенал военной техники подвергся масштабной реконструкции и модернизации.

Особо гендиректор «Ростеха» отметил лидерство страны на рынке тяжелого вооружения. Чемезов сказал, что «ни одна страна не выпускает столько авиабомб и снарядов», сколько Россия. Также ранее стало известно, что Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН.

Чемезов подчеркнул, что сейчас корпорация поставляет огромное количество «самолетов, танков, БМП, гаубиц, систем РЭБ и дронов». При этом, многие зарубежные партнеры заинтересованы в российских разработках. Помимо весьма доступной цены, «Ростех» подчеркивает, что все комплектующие производятся в России, тогда как, например, большинство иностранных истребителей разрабатываются в рамках кооперации, что существенно ограничивает их экспорт.

Особый интерес зарубежные клиенты проявляют к экспортной модели Су-57Э. Как ранее писала «Лента.ру», начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан заявил, что срок эксплуатации флагмана ВВС России Су-57 составляет 20-30 лет.