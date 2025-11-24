Сайт Конференция
kosmos_news
В «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб
По словам гендиректора корпорации Сергея Чемезова, ни одна страна не выпускает столько авиабомб, сколько Россия.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов дал большое интервью о состоянии дел в военно-промышленной отрасли (полная версия выйдет в ближайшее время). В частности, он заявил, что Россия в настоящее время лидирует среди всех стран по производству авиабомб и тяжелого вооружения в целом.

СУ-57 Отмечается, что текущие объемы производства значительно увеличились после 2022 года. Действительно, учитывая переход к «новой экономике», выручка двух основных российских производителей вооружений («Ростеха» и ОСК) значительно увеличилась за последние годы. Существующий арсенал военной техники подвергся масштабной реконструкции и модернизации.

Особо гендиректор «Ростеха» отметил лидерство страны на рынке тяжелого вооружения. Чемезов сказал, что «ни одна страна не выпускает столько авиабомб и снарядов», сколько Россия. Также ранее стало известно, что Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН.

Чемезов подчеркнул, что сейчас корпорация поставляет огромное количество «самолетов, танков, БМП, гаубиц, систем РЭБ и дронов». При этом, многие зарубежные партнеры заинтересованы в российских разработках. Помимо весьма доступной цены, «Ростех» подчеркивает, что все комплектующие производятся в России, тогда как, например, большинство иностранных истребителей разрабатываются в рамках кооперации, что существенно ограничивает их экспорт.

Особый интерес зарубежные клиенты проявляют к экспортной модели Су-57Э. Как ранее писала «Лента.ру», начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан заявил, что срок эксплуатации флагмана ВВС России Су-57 составляет 20-30 лет.

#россия #оружие #ростех #впк #авиабомбы
Источник: lenta.ru
