Опрос миллиардеров проливает свет на вопрос о том, как люди с огромными состояниями относятся к ИИ и для чего они используют эту технологию.

Финансовый холдинг JPMorgan изучил, как его клиенты-миллиардеры используют ChatGPT и аналогичные сервисы, и что они с ними делают. Авторы опросили 111 состоятельных людей. Результаты опроса варьировались от «приземлённых до совершенно абсурдных вариантов использования», как пишет новостной сайт Futurism.

В целом 69% миллиардеров, опрошенных JPMorgan, используют ИИ в бизнесе. При этом 79% заявили, что также используют ИИ в личных целях.

Однако в отдельных случаях применение технологий оказалось весьма неожиданным. Например, один миллиардер рассказывал об использовании ИИ для «разработки чертежа самолёта, который он хочет построить». Другой любопытный случай: семья миллиардера, по-видимому, работает с командой, занимающейся ИИ, «над созданием голограмм пожилых членов семьи для будущих поколений».

Один из респондентов рассказал JPMorgan, что использует ИИ, чтобы «создавать сказки для своего сына». В другом случае отчёт, созданный с помощью ИИ, помог миллиардеру сэкономить 100 000 долларов на юридических исследованиях.

Есть также миллиардеры, которые сознательно решили «избегать использования компьютеров и полагаются на расчёты без автоматизированных систем или интуицию». Один из опрошенных даже назвал ИИ «тратой времени».