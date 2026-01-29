Предприимчивые водители сливают топливо после пересечения границы, занимаясь незаконной продажей

Правительство Литвы ввело запрет на въезд в страну грузовым автомобилей из России и Белоруссии, которые перевозят в топливном баке более 200 литров горючего. Об этом сообщает издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Литвы.

Wikimedia Commons, Public DomainРешение обусловлено рисками нелегальной торговли топливом. Водители въезжающих в страну автомобилей сливают топливо из баков, незаконно продавая его ниже рыночной стоимости. По оценкам таможенного департамента страны, в сутки таким образом сбывают до 100 тысяч литров топлива, что приносит убытки государственному бюджету в размере 2,2 миллиона евро неуплаченных налогов.

Инициатива о введении запрета была внесена таможенным департаментом, после чего утверждена на заседании правительства Литвы. Предполагается, что новые правила позволят предотвратить рискованные ситуации с ввозом топлива, которое может быть нелегально продано. В 2025 году власти Литвы обсуждали ограничение ввоза топлива в баках грузовых автомобилей из третьих стран, за исключением Европейского союза. Тогда рассматривалось пороговое значение в 200 литров. Судя по всему, принятое в этом году решение является результатом давних обсуждений.