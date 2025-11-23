Новая версия успешного внедорожника T-Roc, по предварительным данным, выйдет на рынок во второй половине 2026 года, но экспертам портала Kurier уже удалось совершить тест-драйв новинки.

Автоэксперты ресурса Kurier протестировали внедорожник Volkswagen T-Roc R. Они напоминают, что с момента выхода на рынок первой модели T-Roc в 2017 году было продано более 2 миллионов экземпляров, а в прошлом году автомобиль даже стал самым продаваемым внедорожником бренда. Новый T-Roc появится в продаже в 2026 году. Эксперты отмечают, что в салоне стало меньше дешёвого жёсткого пластика, появилось больше тканевой обивки. Тестировщики обратили внимание на новую деталь — внутреннюю дверную ручку, которую теперь нужно тянуть вверх, чтобы открыть дверь. С точки зрения эргономики у экспертов не возникло никаких нареканий. Источник: VWСообщается, что T-Roc позаимствовал многие детали у более крупных Tiguan и Tayron. Например, появилась новая версия системы «Travel Assist», которая теперь не только поддерживает автоматическую смену полосы движения, но и заблаговременно реагирует на предстоящие ограничения скорости или отмену существующих. Экспертам понравилось, что машину можно припарковать с помощью смартфона или настроить автомобиль на запоминание маршрута, что активирует систему автоматической парковки.

VW также прислушался к пожеланиям клиентов о большем пространстве. Новый T-Roc стал на 12 см длиннее (теперь 4,37 м), а салон соответственно просторнее. Пассажиры сидят комфортно и могут не беспокоиться о запасе пространства над головой или для ног. Багажник теперь вмещает не менее 465 литров.

Как и в других моделях VW, селектор АКПП в T-Roc теперь представляет собой подрулевой рычаг. Это сделано для того, чтобы освободить больше места в отсеках для хранения между сиденьями. К управлению у экспертов претензий не возникло. Новый T-Roc доступен только с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Эксперты пишут, что управляемость безупречна; T-Roc управляется достаточно точно и обладает отличной подвеской. Мощность передаётся на передние колёса. Полный привод будет доступен, но ещё через год. Затем VW расширит линейку силовых агрегатов двумя полными гибридами (136 и 170 л.с.) и ещё одним «мягким» гибридом (204 л.с.), последний из которых будет сочетаться с полным приводом. А в 2027 году появится модель R мощностью 333 л.с. Дизельного двигателя и версии с откидным верхом у T-Roc не будет.