Google объявила, что устройства Android и iPhone теперь могут обмениваться файлами без дополнительных приложений.

Google добавила совместимость с AirDrop (технология Apple для беспроводной передачи файлов между устройствами этой компании) для Android. Это означает, что устройства Android и iOS теперь могут обмениваться файлами без дополнительных приложений. Передача данных работает в обоих направлениях.

Источник: GoogleНа данный момент эта функция доступна только для Pixel 10 от Google. Однако компания заявляет, что планирует постепенно внедрить её и на другие устройства Android. В публикации на X компания Google подчёркивает свою приверженность «кроссплатформенной совместимости» для преодоления разрыва между экосистемами.

Чтобы обмениваться файлами, необходимо сделать устройство видимым для всех находящихся поблизости телефонов на 10 минут. После этого телефон Android или iPhone, с которого нужно отправить файл, должен стать видимым на этих устройствах. Функция уже доступна для Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro Fold и скоро будет распространена на другие устройства Android.

По данным Google, эта функция была разработана без участия Apple. Google подтвердила ресурсу Android Authority, что функция была реализована собственными силами и протестирована на наличие уязвимостей как внутренними командами, так и независимой компанией NetSPI, специализирующейся на безопасности.

В своем блоге Google описывает текущую реализацию как первый шаг и выражает готовность к сотрудничеству с Apple. Тот факт, что AirDrop работает только с устройствами Apple, ранее привлекал внимание ЕС. Сообщается, что в рамках апелляции против Закона ЕС о цифровых рынках Apple даже рассматривала возможность удаления функции AirDrop для пользователей iPhone и iPad в Европейском союзе.