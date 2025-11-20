Генеральный директор Tesla и xAi сделал это заявление во время продолжающегося визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в США.

На американо-саудовском инвестиционном форуме 19 ноября Илон Маск объявил, что построит центр обработки данных для своей компании xAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, в сотрудничестве с саудовской государственной компанией Humain. Объект, мощность которого составляет 500 мегаватт, будет оснащен чипами Nvidia. Как отмечает New York Times, это будет крупнейший центр обработки данных xAI за пределами США. Стоимость строительства объекта не разглашается. Газета сообщила, что две страны, по всей видимости, достигли соглашения, позволяющего Саудовской Аравии закупать американские полупроводники, необходимые для разработки искусственного интеллекта.

Строительство центра обработки данных xAI считается одним из элементов сотрудничества в сфере обороны и технологий, объявленных во время визита наследного принца Саудовской Аравии в США. Президент Дональд Трамп объявил о подписании контрактов на сумму 270 миллиардов долларов в ходе конференции в среду в Вашингтоне.

А накануне в Белом доме состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали президент США и наследный принц Саудовской Аравии. На мероприятии среди гостей были видные представители бизнеса, включая Маска, который ранее в этом году публично конфликтовал с Трампом после ухода из администрации.

На встрече с Трампом Салман пообещал увеличить инвестиции своей страны в США до 1 триллиона долларов. По данным Reuters, достичь этой цели будет сложно из-за амбициозных и дорогостоящих проектов, реализуемых в стране.