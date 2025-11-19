Официальный релиз Gemini 3.0 Pro еще не состоялся, но на сайте Google уже случилась утечка карточки новой модели с основными характеристиками и цифрами по бенчмаркам.

Во вторник, 18 ноября, Google представила Gemini 3 Pro, новейшее поколение своей модели искусственного интеллекта. Полноценный релиз модели, как ожидается, состоится уже на следующей неделе.

После Gemini 1, ориентированной на нативную мультимодальность, и Gemini 2 с расширенными возможностями логического мышления, Google позиционирует Gemini 3 как свою самую интеллектуальную модель на сегодняшний день. Предварительная версия Gemini 3 Pro уже доступна в различных продуктах Google, а также для разработчиков и компаний.

Gemini 3 сразу же превзошла все другие доступные на данный момент модели ИИ в различных тестах, включая предыдущих лидеров Grok 4.1 от xAI, Claude Sonnet 4.5 от Anthropic и, конечно же, GPT-5.1 от OpenAI. Gemini 3 Pro уже занял первое место в рейтинге платформы для оценки больших языковых моделей LMArena:

Google описывает Gemini 3 как важный шаг на пути к созданию общего искусственного интеллекта (ОИИ) и планирует в будущем представить новые модели в серии Gemini 3.

В оценочной карте Gemini 3 Pro описывается как «самая продвинутая модель Google для решения сложных задач». Модель относится к следующему поколению серии Gemini и может «обрабатывать большие наборы данных и решать сложные задачи из различных источников информации, включая текст, аудио, изображения, видео и целые репозитории кода». Это подтверждается бенчмарками, представленными в оценочной карте Gemini 3 Pro:

Как принято в отрасли, эти цифры показывают результаты, достигнутые моделью ИИ в различных тестовых запусках. Итак, Gemini 3 Pro превосходит по всем показателям текущие топовые модели LLM от OpenAI и Anthropic.