kosmos_news
Стоимость биткоина опустилась ниже $90 000 и достигла минимальных значений за последние полгода
Утром 18 ноября цена первой криптовалюты упала до шестимесячного минимума ниже $90 000, тем самым сведя на нет годовой прирост. Многие эксперты считают, что наступил медвежий рынок.

2025 год был отмечен постоянными максимумами для биткоина: сначала он вырос до $100 000, затем до $120 000, а потом достиг пика в $126 000. Но сейчас наблюдается стремительный нисходящий тренд. Во вторник, 18 ноября, BTC упал примерно до $89 500, что означает не только то, что криптовалюта торгуется примерно на 28% ниже своего исторического максимума, но и то, что весь прирост 2025 года сведён на нет.
В настоящее время падение цены кажется неостановимым – даже недавнее заявление известного инвестора Майкла Сэйлора о покупке биткоинов на $835,6 млн не взбодрило рынок. Падение цены продолжается с каждым часом. Аналитики считают прорыв 50-недельной скользящей средней ключевым индикатором того, что криптовалютный рынок вступил в медвежий тренд.

Индекс страха и жадности указывает на «экстремальный страх»:

Это означает, что вряд ли кто-то (за редкими исключениями) действительно заинтересован в покупке криптоактивов прямо сейчас. Нисходящая спираль в самом разгаре, и никто не хочет рисковать.

Сравнивая цену биткоина с динамикой основных американских фондовых индексов, таких как S&P 500, Dow Jones или Nasdaq 100, видно, что биткоин движется относительно схожим образом, хотя и с обычной более высокой волатильностью. В целом, можно отметить, что криптоактивы отражают нестабильность в мировой экономике (неопределенность перспектив экономики США, торговые конфликты, отсутствие уверенности в будущем снижении процентных ставок и т. д.) и на цене биткоина. Как это обычно бывает в такие периоды, инвесторы склонны быстро избавляться от рискованных активов, и BTC (как средство сбережения) подпадает под эту категорию.

Это особенно заметно на примере крипто-ETF на BTC и ETH, которые в настоящее время испытывают значительный отток средств. Поэтому институциональные инвесторы переводят свои крипто-инвестиции в другие классы активов.

#финансы #криптовалюты #биткоин
Источник: tradingview.com
