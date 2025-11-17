Сайт Конференция
kosmos_news
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником наблюдения Земли
Ракета вывела на орбиту новейший европейский спутник дистанционного зондирования Земли, разработанный для программы Copernicus.

Компания SpaceX 17 ноября успешно запустила ракету-носитель Falcon 9. Запуск состоялся в 8:21 утра по московскому времени с Космической базы Ванденберг в Калифорнии. Миссия включала доставку модуля Sentinel-6B на низкую околоземную орбиту. Спутник был успешно выведен на орбиту примерно через 57 минут после старта на высоту около 1322 км. Перед началом миссии спутник прошёл калибровку и проверку.

Запуск ракеты Falcon 9. Фото: SpaceXПосле завершения миссии нижняя ступень ракеты Falcon 9 вернулась на посадочную площадку авиабазы Ванденберг. Этот ускоритель выполнил свою третью миссию. Запуск стал значимым для SpaceX, поскольку компания выполнила 500 миссий, используя уже отработанный ускоритель.

Этот запуск представляет собой очередное достижение Европы в области спутникового наблюдения за Землей. Sentinel-6B — один из двух идентичных спутников серии Sentinel-6, которые будут отслеживать изменения уровня моря как минимум в течение следующего десятилетия. Согласно имеющейся информации, новый аппарат должен собирать данные о 90% поверхности Мирового океана с высокой точностью.

Аппарат весом 1362 кг был разработан для европейской программы наблюдения за Землей Copernicus. Спутник оснащён, среди прочего, радиолокационным альтиметром, разработанным Европейским космическим агентством, а также микроволновым радиометром НАСА, который определяет содержание водяного пара в атмосфере. Он позволит более точно интерпретировать данные альтиметра.

Результаты работы этого спутника помогут защитить прибрежную инфраструктуру, прогнозировать наводнения и понять влияние изменения климата на морские экосистемы. Данные этой миссии будут общедоступны, что поможет учёным, правительствам и организациям по всему миру.

#космос #ракеты #spacex #спутник #falcon 9
Источник: x.com
