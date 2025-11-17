Сайт Конференция
kosmos_news
Bloomberg: iPhone Air 2 может выйти без второй камеры и с увеличенным временем автономной работы
Следующая версия тонкого смартфона Apple ожидается не раньше 2027 года, одновременно с выходом iPhone 18 и 18e.

В последние недели iPhone Air стал предметом множества слухов. Например, предполагалось, что Apple вскоре прекратит его выпуск из-за низких продаж. Вскоре после этого появились сообщения о том, что Apple уже работает над преемником с двумя камерами вместо одной.

iPhone AirЖурналист Марк Гурман заявил, что новый  iPhone Air получит 2-нанометровый процессор. Инсайдер предполагает, что новая модель тонкого айфона появится не в 2026 году. Причиной этого, как утверждается, являются не низкие продажи, а то, что Apple нужно больше времени для дальнейшей разработки своего самого тонкого на данный момент смартфона.

Гурман, однако, считает, что эти разработки никак не связаны со второй камерой. Хотя технически вторая камера возможна, он считает эту идею странной. Выступ, в котором располагается камера, и где, вероятно, будет находиться вторая камера, уже напичкан электроникой. Переделывать весь выступ только ради размещения широкоугольной камеры, которой пользователи iPhone и так редко пользуются, не имеет смысла.

Инсайдер допускает появление iPhone Air со второй камерой только после выхода складного iPhone. Ожидается, что он будет иметь двойную камеру и в разложенном состоянии станет ещё тоньше iPhone Air. Apple сможет адаптировать разработанную для него технологию для будущих моделей Air.

Гурман прогнозирует, что складной iPhone выйдет осенью 2026 года, одновременно с iPhone 18 Pro и Pro Max. Он полагает, что через полгода, весной 2027 года, одновременно с iPhone 18 и 18e появится iPhone Air 2.

Эксперт сомневается, что смартфон будет называться iPhone Air 2. Гурман полагает, что его просто назовут iPhone Air (2027). Ожидается, что следующий iPhone Air оснастят чипом A20, который будет производиться по 2-нанометровому техпроцессу. Сообщается, что он основан на техпроцессе TSMC.

Конструкция призвана повысить эффективность, что приведет к заметному увеличению времени автономной работы. Короткое время автономной работы, вызванное тонкой конструкцией и, следовательно, меньшим пространством для большой батареи, является одним из главных замечаний владельцев iPhone Air.

#apple #смартфон #айфон #iphone air #iphone air 2
Источник: bloomberg.com
