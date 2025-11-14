Макрон упомянул «особую опасность со стороны России в связи с возможным размещением ядерного оружия в космосе», поэтому Париж планирует увеличение расходов на оборону в космосе.

Милитаризация космоса — явление не новое, учитывая, что она началась с самого начала космической гонки. Однако размещение оружия в космосе — относительно новый тренд, в частности, он начался с запуском на орбиту маневрирующих аппаратов для разведки и разработкой противоспутникового оружия.

Это размещение оружия набирает обороты, что побудило Францию разработать стратегию космической обороны. Именно поэтому 12 ноября президент Макрон открыл Центр космонавтики и авиации в Тулузе.

На этом мероприятии Макрон представил основные положения «национальной космической стратегии», которая учитывает как военные, так и гражданские аспекты этой сферы. Что касается военного потенциала, президент подчеркнул необходимость «двигаться ещё быстрее и активнее» на последнем Парижском авиасалоне. Затем он объявил о запуске проекта VORTEX, проекта космоплана, возглавляемого Dassault Aviation.

Макрон обратил внимание на потенциал России. По его словам, России может разместить ядерное оружие в космосе. Это первый случай, когда Франция официально обвиняет Москву в желании разместить «ядерное оружие» в космосе. Похоже, Макрон имел в виду российский спутник «Космос-2533», запущенный в начале 2022 года. Однако спутник находился на высоте 2000 км, на орбите, редко посещаемой другими космическими объектами. То есть этот спутник «не несёт ядерного оружия». При этом, официальные лица США заявляют, что он связан с российской программой противоспутникового ядерного оружия, что вызывает растущую обеспокоенность.

Однако некоторые эксперты не скрывают своего скептицизма по поводу таких предположений. Поль Ворер, исследователь, специализирующийся на космических проблемах во Французском институте международных отношений (IFRI), утверждает, что «размещение ядерного оружия в космосе было бы бесполезным». Ядерные испытания, проведённые в 1960-х годах, не выявили значительной эффективности этого типа оружия, особенно в условиях большого количества спутников, предназначенных для поражения. По мнению генерала Мишеля Фридлинга, бывшего командующего космическими операциями, «гипотеза о ядерной боеголовке в космосе — фантастика».

Напомним, министерство обороны России заявляет, что «Космос-2553» — это технологичный космический аппарат, оснащённый новейшими приборами и бортовыми системами», выведенный на орбиту «для их испытаний в условиях воздействия радиации и тяжёлых частиц».