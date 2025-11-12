Сообщается, что самый тонкий iPhone от Apple на сегодняшний день плохо продаётся. Инсайдеры утверждают, что компания сократила производство и не планирует выпускать вторую модель в ближайшее время.

По данным многочисленных СМИ, которые ссылаются на отчёт агентства The Information, iPhone Air 2, изначально ожидаемый осенью 2026 года, будет выпущен позже. Информация предоставлена тремя источниками, участвующими в проекте. На какой срок будет отложен выход на рынок, пока неизвестно.

Аналитик Мин-Чи Куо уже указывал на проблемы после запуска первого iPhone Air в сентябре. По его словам, поставщики Apple сократили производство на 80%. Низкий спрос также отразился на быстрой доступности: в то время как другие модели iPhone приходилось долго ждать, Air часто сразу появлялся в магазинах Apple и у мобильных операторов.

The Information теперь подтверждает эту информацию. Foxconn, один из двух производителей Air, по сообщениям, использует не на полную мощность производственные линии для этого устройства и полностью закроет их к концу ноября. Второй производитель, Luxshare, как сообщается, прекратил производство в октябре. Для сравнения, для таких моделей, как iPhone 17 Pro, всё ещё работают «десятки» производственных линий. Изначально Apple выделяла на Air около 10% своих производственных мощностей.

Apple отказалась комментировать эту новость. Компания надеялась привлечь новые группы клиентов с помощью особенно тонкой и легкой модели Air. Это не первый случай, когда Apple сталкивается с трудностями с более нишевыми iPhone: ранее iPhone mini (поколения 12 и 13) и модели Plus (14, 15 и 16) считались провалом по сравнению с Pro и стандартными моделями.

Что именно означает «задержка» выпуска iPhone Air 2 для продуктовой стратегии Apple, пока неясно. Отраслевые обозреватели ожидали появления не менее пяти новых моделей iPhone к осени 2026 года: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max, Air 2 и самый первый складной iPhone. Задержка Air 2 до 2027 года была бы необычной; компания никогда раньше не допускала двухлетнего ожидания своих флагманских моделей.